“Dammi il cuore”1a parte: manuale di sopravvivenza spirituale al tempo del Covid-19

“La fede non ti è tolta in assenza di sacramenti” è partendo da questa semplice evidenza che don Rocco Malatacca, sacerdote della diocesi di Lucera (Foggia), spiega come è utile approcciarsi a questo momento di distacco dalla santa Messa e dall’Eucarestia. Questa quarantena permette di vivere l’essenziale della fede, cioè la relazione tra se stessi e Gesù Cristo, e scoprire se la propria fede sono solo i gesti e le abitudini, ancorché pie, oppure è un dialogo vero e concreto con il Signore. Ascoltatelo.