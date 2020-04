Il cancro si porta via Vincenzo. Papa Francesco affida i genitori alla Madonna

«Vorrei che arrivino ai suoi genitori i miei sentimenti di condoglianze e la mia vicinanza. Prego per la famiglia. Che il Signore Vi benedica e la Madonna Vi custodisca».

Il biglietto lo ha inviato Papa Francesco alla famiglia di Vincenzo, un ragazzo di 15 anni di Canosa di Puglia (Bari), malato di cancro, il 30 marzo è volato in cielo, stretto tra le braccia della madre.

La visita del Papa e il desiderio di Vincenzo

Papa Francesco incontrò Vincenzo la prima volta, quando si recò a San Giovanni Rotondo e visitò l’ospedale pediatrico a Casa Sollievo della Sofferenza, sottolinea Avvenire (15 aprile).

Era marzo 2018. Vincenzo aveva subìto un delicato intervento chirurgico alla testa per cercare di rimuovere un tumore; aveva accanto a sé la sua famiglia. In quella inaspettata occasione espresse il desiderio, una volta guarito, di incontrare il Papa a Roma chiedendo alla mamma di accompagnarlo per “ricambiare” la visita ricevuta.

«Io ti aspetto – fu la risposta del Pontefice – fammi sapere tramite il dottore, cosi’ io ti faccio entrare» (canosa.news24.city, 12 aprile).

L’udienza nell’Aula Nervi

Il 22 gennaio Vincenzo, accompagnato dalla madre, dal padre, dal fratellino e da un prete amico di famiglia, partecipò all’Udienza nell’Aula Nervi e subito dopo ebbe modo di avvicinarsi e di salutare il Papa. Il Santo Padre si ricordò di lui e lo ringraziò per essere andato a trovarlo in Vaticano, nonostante i gravi problemi di salute.

Purtroppo Vincenzo non è riuscito a vincere la sua battaglia e nelle scorse settimane è spirato, ma nel suo cuore porterà per sempre quel desiderio realizzato in Vaticano.

A informare la segreteria del Papa della morte di Vincenzo, e’ stato don Felice Bacco, il suo parroco. Immediata e’ stata la risposta tramite un messaggio personale di papa Francesco alla famiglia.