Il mondo dopo il coronavirus

In un articolo pubblicato il 20 marzo sul quotidiano britannico Financial Times, lo storico israeliano Yuval Noah Harari, autore dei bestseller Sapiens: Da Animali a Dèi, Homo Deus: Breve Storia del Futuro e 21 Lezioni per il XXI secolo, sostiene che il rischio peggiore della crisi del Covid-19 è l’ipervigilanza permessa oggi dalla tecnologia e dall’isolamento nazionalista.

A suo avviso, la vigilanza presentata come necessaria per prevenire una pandemia può essere impiegata a fini di controllo sociale che portano alla perdita progressiva delle libertà fondamentali, e le decisioni prese da Governi e popoli daranno forma al futuro che avremo, sia in economia che in politica, nei sistemi sanitari e nella cultura.

Primo dilemma: tra vigilanza totalitaria e potere dei cittadini

Harari sostiene che molte delle misure attuali d’emergenza si stabilizzeranno come routine normali e fisse, perché così è avvenuto storicamente nella gestione delle emergenze nazionali.

Se in tempi normali le decisioni plitiche possono richiedere anni di decisione, in uno stato d’emergenza in poche ore si prendono decisioni impensabili in altri contesti, che poi restano come pratiche comuni e preventive.

Si iniziano a usare tecnologie immature e potenzialmente pericolose perché il pericolo della mancanza di azione è visto come più devastante, e così vari Paesi sono già esperimenti sociali su ampia scala.

Per la prima volta nella storia, oggi i Governi hanno la possibilità tecnologica di monitorare tutta la loro popolazione contemporaneamente e in tempo reale, cosa che il KGB non avrebbe mai immaginato.

La Cina ha dimostrato che attraverso sensori onnipresenti e potenti algoritmi può monitorare la popolazione attraverso cellulari e telecamere a riconoscimento facciale.

Ma qual è il limite di questo accesso tanto potente alle informazioni personali? Si potrebbe sapere come reagiscono le persone di fronte a un discorso politico o a qualsiasi altra cosa, manipolando così grandi masse.

E non si tratta solo della Cina. Harari ricorda che il Primo Ministro israeliano, con l’opposizione del Parlamento, per via dell’emergenza ha decreato l’utilizzo di tecnologie prima riservate al controllo del terrorismo per tracciare i malati di Covid-19.

La tecnologia di vigilanza massiccia che spaventava molti potrebbe a suo avviso essere impiegata in modo regolare, e così i Governi potrebbero sapere cosa ci provoca gioia o tristezza, odio o interesse, il che offre un potere inedito sulle poplazioni.

Harari è convinto che il controllo eccessivo e il castigo severo non siano il modo più efficace di ottenere il rispetto delle norme che ci metterebbero in salvo, e che la popolazione debba essere invece informata e motivata sulla sua salute e sul suo benessere.