52 anni insieme, li separa il Coronavirus. Dopo un mese Giorgio e Rosa si riabbracciano!

Dall’Ospedale di Cremona giungono sul web le emozionanti immagini di due anziani che si abbracciano in una stanza di degenza.è lì ricoverato dal 17 marzo per una polmonite da coronavirus: un uomo dolce e garbato a cui non ci si può non affezionare e il cui unico cruccio è la nostalgia perrimasta a casa., ma non possono fare a meno nemmeno per un po’ l’uno dell’altra. Rosa sembra risuonare con il marito, e improvvisamente manifesta i sintomi di un’urgenza chirurgica non grave per cui viene ricoverata in un’altra corsia dello stesso nosocomio.

Lei recupera rapidamente e alla dimissione le Coordinatrici dei due reparti decidono di fare alla coppia la più straordinaria delle sorprese: farli incontrare per pochi minuti e permettere lo scambio di carezze con i gesti e le parole, commuovendosi loro e chi li osserva con discrezione. Fronte a fronte, le teste canute si abbracciano e chissà quali pensieri sussurrano mentre con le mani si stringono i volti come a dire: “Eccoti, sei proprio tu. Non separiamoci più!”. Un eccezionale viatico per la ripresa di Giorgio che non vede l’ora di tornare a casa dove oltre a Rosa lo attende impaziente Willy, il cane che da 17 anni allieta la vita di questa coppia così unita dall’amore vero.

Ha raccontato la dottoressa Manuela Denti:

È stato uno di quegli incontri che non si dimenticano. Nessuno di noi è riuscito a trattenere le lacrime. Un lungo abbraccio, dolci parole, dieci minuti di tenerezza e il desiderio di assicurarsi delle reciproche condizioni di salute. L’unico rammarico è quello di non averli potuti dimettere insieme. Speriamo che Giorgio raggiunga presto Rosa.

E mi viene in mente un verso di una canzone di Mogol e Battisti: No, lasciarti non è possibile…