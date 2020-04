Rosari della Speranza per gli agonizzanti e per chi lotta contro la pandemia

In tutto il mondo cristiano sono stati organizzati applausi, suoni di campane e espressioni di sostegno per lodare il lavoro di quegli eroi e quelle eroine che si battono in prima fila nella guerra contro il coronavirus.

Secondo quanto ha reso noto il portale Desde la Fe, di Città del Messico, nella parrocchia della Sacra Famiglia della capitale messicana è nata l’iniziativa di recitare i Rosari della Speranza, in cui si chiede ai fedeli di recitare ogni giorno il santo Rosario per medici, infermieri, malati agonizzanti e personale sanitario.

L’iniziativa è nata grazie al parroco, Andrés Esteban López, che insieme ad altri sacerdoti dell’arcidiocesi di Città del Messico e al dottor Carlos Suárez ha registrato un video fuori l’Istituto Nazionale per le Malattie Respiratorie (INER), il principale centro medico che in Messico assiste i malati di COVID-19.

Nel video, i fedeli vengono invitati ad “adottare” un malato, un medico o un membro del personale sanitario, o anche una persona che si occupi delle pulizie o della vigilanza, e a recitare ogni giorno il Rosario per lui. “Non li lasceremo soli”, indicano i promotori dell’iniziativa.

Accompagnamento in prima linea

La campagna è nata quando padre López è andato a confessare una donna che era stata contagiata dal virus. La donna è riuscita a riprendersi, ma il sacerdote ha pensato che ci fossero molte persone in condizioni gravi isolate negli ospedali senza qualcuno ad accompagnarle nel tratto finale della vita.

Anche i medici, il personale infermieristico, i barellieri, gli addetti alle pulizie e i poliziotti hanno bisogno di accompagnamento spirituale e forza per affrontare lo tsunami che inizia a diffondersi in alcune zone del Paese e procede a un ritmo più accelerato a Città del Messico e nei grandi centri urbani come Guadalajara e Monterrey.

“Molti medici stanno soffrendo davvero, hanno paura, ma non hanno altra possibilità che rimanere lì, e per la maggior parte sono davvero coraggiosi, perché anche a rischio di contagio hanno deciso di rimanere sulla barca”, ha detto padre López a Desde la Fe.

Visto che le autorità sanitarie del Paese hanno impedito l’ingresso negli ospedali ai sacerdoti per questioni sanitarie, il parroco della Sacra Famiglia ha pensato di organizzare la campagna dei Rosari della Speranza, perché la Vergine “entri dove noi non possiamo entrare e consoli chi sta soffrendo e chi, come in guerra, non ha orari o momenti di riposo”.

Chiedere aiuto alla Vergine

Ricordando l’esempio dei pastorelli di Fatima – Giacinta e Francesco sono morti per l’epidemia detta “spagnola” -, si è reso conto che la Vergine avrebbe accompagnato i malati e sarebbe stata accanto ai medici, guidandoli con amore.

“Giacinta, già malata, fece visita a Lucia – l’altra pastorella veggente –, e le disse che sarebbe morta da sola in un ospedale di Lisbona in cui sarebbe stata portata; Lucia le rispose che non sarebbe morta da sola, che la Madre del Cielo le avrebbe fatto visita in quell’ospedale”, ha detto a Desde la Fe padre López.

È così che è nata l’idea dei Rosari della Speranza, a cui partecipano già vari sacerdoti, adottando un malato o un medico e chiedendo alla Madre del Cielo, mediante la recita di un Rosario, di aiutarli. “L’idea è che la gente si unisca a questa campagna e si recitino sempre più Rosari per chiedere alla Vergine il suo aiuto”, ha concluso il sacerdote messicano.

Come recitare i Rosari della Speranza?

I Rosari della Speranza si possono recitare dal luogo in cui si trovano i fedeli. Si suggerisce questa modalità:

Prima corona completa

Misteri Gaudiosi per un medico o una dottoressa.

Seconda corona completa

Misteri Luminosi per un infermiere o un’infermiera.

Terza corona completa

Misteri Dolorosi per un agonizzante, uomo o donna.

Quarta corona completa

Misteri Gloriosi per un membro del personale di vigilanza e pulizia, uomo o donna.