Sentite il bisogno di parlare con un sacerdote? Chiamate il numero verde “Pronto prete”

Pronto prete? Il nome del servizio è simpatico ma è pensato per colmare un vuoto che da un mese si è creato tra la nostra gente, in questa difficile emergenza sanitaria: la lontananza dei sacerdoti.

Orari e numero da chiamare

Non tutte le persone, infatti, hanno un riferimento diretto con il proprio parroco o con un amico sacerdote. Per questo motivo la Diocesi di Prato ha pensato di istituire un numero verde per mettere in comunicazione i sacerdoti con tutte quelle persone desiderose di avere un colloquio spirituale.

Soprattutto sarà un servizio di ascolto, questo è stato richiesto ai preti che hanno deciso di aderire al servizio, attivo tutti i giorni in tre fasce orarie: 10-12, 16-18 e 21-23. Ecco il numero da chiamare: 800.401.052. La telefonata è gratuita sia da rete fissa che da cellulare.

Una persona pronta all’ascolto

I sacerdoti che hanno accettato la proposta di fare assistenza spirituale telefonica, così possiamo chiamarla, sono sei, sono tutti parroci e dunque abituati ad ascoltare e ad avere parole di conforto per chi si trova in un momento di bisogno.

Ecco perché si chiama «Pronto prete», che sta a significare, non solo che dall’altra parte della cornetta c’è un sacerdote, ma anche che in linea c’è una persona pronta per l’ascolto e il dialogo con credenti – praticanti o meno – e non.

“Mancano i rapporti tra le persone”

«Abbiamo scelto di attivare questo servizio come risposta al bisogno di comunicare che c’è in questo momento in cui mancano i rapporti tra le persone – spiega monsignor Nedo Mannucci, vicario generale della Diocesi – i nostri preti si sono messi volentieri a disposizione di tutti, senza preclusioni, anche per aiutare le persone a superare la solitudine, affinché nessuno si possa sentire abbandonato».

Questo numero, pensato per dare conforto spirituale, si aggiunge all’altro numero verde gestito dalla Diocesi su richiesta della Prefettura: 800.800.456. Chiamandolo si potranno avere informazioni di pubblica utilità: dalle aperture dei supermercati, agli orari di farmacie e mezzi pubblici (www.diocesiprato.it).