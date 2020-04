Ecco perché la Messa non sarà vuota la domenica

di Will Wright

Cos’è un sacerdote?

La definizione popolare di sacerdote indica una persona ordinata con l’autorità di compiere certi riti e amministrare determinati sacramenti. Parlando in senso più proprio, però, un sacerdote è colui che offre un sacrificio. Un sacerdote è questo. È questo fa che un sacerdote. È questo che è un sacerdote. Un sacerdote ha offerto la sua vita per essere al servizio di Gesù Cristo e spendersi al Suo servizio.

C’è un unico Sacerdote, l’unico mediatore tra Dio e l’uomo, l’uomo Cristo Gesù. Gesù è il nostro Sommo Sacerdote, e ogni uomo ordinato prende semplicemente parte a quell’unico sacerdozio in vari gradi. Ad esempio, ogni battezzato condivide in via generale il sacerdozio di Cristo. Diaconi, sacerdoti e vescovi partecipano invece al sacerdozio di Cristo in un modo particolare e superiore.

Sacerdozio di tutti i credenti

In senso generale, siamo tutti sacerdoti mediante il nostro Battesimo, perché tutti offriamo il sacrificio del nostro cuore contrito e della nostra vita, che assume un nuovo significato quando è unito all’unico Sacrificio di Cristo sulla Croce, visto che il nostro Battesimo è una sorta di morte, una condivisione della Croce. Nel sacerdozio dei credenti, quindi, condividiamo la sua Resurrezione.

Il sacerdozio ministeriale e ordinato

Il sacerdote, però, agendo in persona Christi, con Cristo che è Capo del suo Corpo, offre in modo molto particolare l’unico Sacrificio di Cristo sul Calvario. È questa l’essenza del Santissimo Sacrificio della Messa. Tutto il Mistero Pasquale di Cristo diventa realmente presente mediante il potere di Dio in ogni singola Messa.

L’ingresso di Cristo a Gerusalemme, la sua sofferenza, morte e resurrezione e la sua gloriosa ascensione diventano ancora una volta presenti. Quest’unico sacrificio è perpetuato come memoriale eterno. Cristo non muore di nuovo, e tuttavia la sua azione salvifica diventa ancora una volta presente mediante la Divina e Sacra Liturgia per mano del sacerdote nel fatto che Gesù Cristo è Sommo Sacerdote.

La natura della sacra liturgia

La Divina e Sacra Liturgia è sostanzialmente l’offerta del Figlio di Dio al Padre nello Spirito. Questa è l’azione eterna e l’essenza di Dio, la Santissima Trinità. Il Figlio si offre al Padre nell’amore. Il Padre ricambia perfettamente questo amore, e quell’amore perfetto è la Persona dello Spirito Santo.

La Santa Messa è quindi l’azione di Dio Onnipotente. Il ministro ordinato offre il sacrificio , ma solo mediante il Sommo Sacerdozio di Gesù Cristo. È per la Sua autorità che il sacerdote agisce e parla. È la più grande gloria dell’autentica adorazione cristiana nella fede cattolica e ortodossa. Indipendentemente da quanto siamo manchevoli e quanto lo sia il nostro sacrificio personale, il Santissimo Sacrificio della Messa è la preghiera perfetta e l’offerta perfetta di Gesù al Padre nello Spirito.