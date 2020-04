Siamo tutti Pietro

di Silvana Ramos

Il Giovedì Santo, Gesù sta per iniziare a vivere le sue ore più difficili. I suoi discepoli lo accompagnano. L’amore di Gesù per questi suoi amici è così grande… Egli non solo dona la vita lasciandosi uccidere, ma fino all’ultimo istante, con tenerezza, continua a formare, amare e lasciare i doni che solo Dio può dare a chi ama: la sua presenza e la sua compagnia per sempre.

Il giorno passa, i discepoli sanno che sta per arrivare il momento. Non hanno mai immaginato quanto potesse essere difficile la prova. Simon Pietro, discepolo amato, veemente seguace di Gesù, appassionato e impulsivo, con un cuore assetato d’amore non concepisce la vita senza il suo Maestro: “Quand’anche tu fossi per tutti un’occasione di caduta, non lo sarai mai per me… Quand’anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò” (Mt 26, 31-34).

Il momento più difficile è arrivato, Pietro

Il tuo migliore amico è solo, è arrivato il momento in cui ti dimostrerà quanto ti ama. Lo sai. Quanto è difficile accettare che il tuo migliore non solo non ci sarà più, ma subirà anche l’indicibile. Resisti, vuoi cambiare i suoi progetti.

“Maestro, perché deve andare così?”, ti chiedi. “Come potremo vivere senza di te? È questa la Gloria che ci hai promesso?” Anche con tanti dubbi, niente potrà farlo allontanare dal suo Maestro. Illuso. Quest’ora è anche la sua.

Arrivano i centurioni, Giuda ha già tradito il maestro. La paura e la furia si impadroniscono di te. Quanta voglia di uccidere tutti! Lasciate il Maestro! Non riesci a contenere i tuoi impulsi, e per difendere chi ami prendi la tua arma e attacchi senza pietà.

Il sangue cade, il tuo Maestro ti ferma. È tutto così confuso, Pietro. Solo qualche ora fa eravate liberi. La tenerezza del tuo Maestro ti destabilizza ancor di più. Amare il nemico significava questo? La sua mano gentile guarisce le ferite, anche di chi cerca di fargli del male.

Ama, Pietro. Ama finché fa male

Hanno portato via Gesù, sei rimasto solo… Non lascerai mai il Maestro. Pur se spaventato lo segui. Conosci Gesù? No! No per tre volte. Il gallo canta. Gli occhi del tuo Maestro incontrano i tuoi. Ti guardano nell’anima. Ha sempre avuto ragione. Che grande dolore, lo hai rinnegato.

I suoi occhi ti guardano. Ti ama comunque, ti ama tanto. Non puoi resistere. Il dolore è così grande, gli hai detto “No” nei suoi momenti più difficili, quando aveva più bisogno di te. “Quand’anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò”. Fuggi, Pietro!

Se sapessi che quel dolore che ora ti trapassa il cuore fa parte della Passione di Cristo! Se sapessi che Egli prende su di sé le tue pene! Prende su di sé il dolore per il fatto di essere stato rinnegato. Prende su di sé l’odio che provi per te stesso.