L’isolamento può riscattare amicizie che credevamo perdute

In questi giorni di quarantena ho ricevuto la telefonata di Claudia, una delle mie amiche più strette.

Siamo state compagne di corso all’università, e per affinità personale abbiamo iniziato presto a condividere le nostre inquietudini più intime, e da allora ci siamo sempre aperte l’una con l’altra.

Come sempre mi ha fatto ridere, dicendo che presto concluderà gli studi post-lauream, cosa che mi rende veramente felice. La immagino gesticolare mentre parla, perché ormai la conosco così bene da riuscire a “vederla” anche senza una videochiamata.

Il nostro è un rapporto di amicizia e confidenza.

A livello personale, penso che le amicizie di questo tipo, necessarie per riconoscerci come persone, si contino sulle dita di una mano. La chiamata di Claudia e la mia situazione di isolamento, però, mi

hanno fatto riflettere sull’importanza di riscattare altre forme di amicizia che ho relegato, dimenticato o date per perse, comunque preziose per me.

Mi sono riproposta di coinvolgermi al punto da essere io, e non le circostanze della vita, a stabilire di incontrarle di nuovo e di conservarle per quanto possibile. Ho quindi recuperato i contatti, fatto delle telefonate e inviato messaggi attraverso WhatsApp, come chi ha una bacchetta magica per eliminare le ombre lasciate dal tempo.

Ho comunicato con vecchi amici che fanno parte della mia storia personale, che ho conosciuto nel corso della vita e ora sono molto diversi da me da un punto di vista sociale, culturale ed economico. Vari di loro non si conoscono.

In molti casi ho ricevuto risposte interessate a sapere di me, e riconoscenza per essermi ricordata di loro. Nell’entusiasmo delle risposte ho percepito la gioia per una nuova opportunità offertaci dalla maturità per superare i pregiudizi che possiamo aver avuto e che non avevano davvero a che vedere con quello che siamo realmente, o per il fatto di sapere che condividiamo la responsabilità di aver lasciato raffreddare le amicizie e che possiamo riscattarle.

Ho scoperto che senza saperlo mancavo di carità, visto che c’era chi soffriva di solitudine, affrontava una rottura o era malato, e anche per il fatto di conservare un’immagine che non corrispondeva o non aveva mai corrisposto alla realtà personale dell’altro.

Ho anche pensato che potesse essere accaduto lo stesso agli altri nei miei confronti, e ho fatto vedere con il mio atteggiamento che di fronte ai brutti ricordi non tenevo la lista delle offese ricevute e non mi aspettavo che lo facessero neanche loro.