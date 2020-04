(FOTOGALLERY) La processione funebre nel Santo Sepolcro

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Il Venerdì Santo è stato il giorno della riflessione sulla passione di Gesù, nei luoghi in cui avvenne. Nonostante la condizione particolare di quest’anno, dovuta alle restrizioni sanitarie, fin dal mattino, dal Calvario, luogo della Crocifissione di Gesù, a nome di tutta la Chiesa sono state elevate a Dio le preghiere delle comunità francescana del Santo Sepolcro.

In particolare, dopo la tradizionale Via Crucis lungo la Via Dolorosa, in serata si è tenuta la processione funebre al Santo Sepolcro. Alcune cronache parlano di questa tradizione presente già dal XV secolo, ma la forma attuale risale a 250 anni fa, stando a un cerimoniale di Terra Santa datato al 1750 che racconta la processione funebre così come la celebriamo oggi. Si tratta di un rito che ripercorre i momenti della passione, morte e sepoltura di Gesù.

Queste immagini impressionanti sono state messe a disposizione dalla Custodia di Terra Santa.