Dio le ha chiesto di disegnare “per gli ospedali, i malati e i medici”

María Olguín

Molti angeli negli ospedali

“Ho voluto mostrare che il Signore soffre con noi”. María Olguín è una giovane illustratrice che ha rivoluzionato le reti sociali con immagini che emozionano. In pochi giorni, il suo disegno di alcuni angeli che assistono i malati di coronavirus in ospedale e proteggono gli operatori sanitari sono diventate virali, e molti medici e infermieri hanno messo questo disegno sul proprio profilo di Whatsapp.

L’illustratrice ha spiegato che la decisione di disegnare i malati di coronavirus assistiti dagli angeli, e in un disegno successivo da Gesù e Maria, non è stata casuale: “È una cosa molto personale, che neanch’io ho cercato”.

In un altro disegno appaiono San Giuseppe, la Vergine e il Bambino Gesù con gli angeli che aiutano una famiglia nei compiti domestici e nell’educazione dei figli durante l’isolamento.

María Olguín

“Quando è iniziata tutta questa storia del Covid-19 non l’ho presa molto sul serio. Ho seguito le regole dell’isolamento, ma pensavo che fossero un’esagerazione”, ha confessato l’artista, che vive in un paesino delle Asturie (Spagna).

Un messaggio di Dio

“In genere vado a pregare in una chiesa del quartiere in cui abito. Un giorno il Signore mi ha messo nel cuore l’idea che la situazione che stava generando la malattia fosse forte e importante”.

Gentileza

Il giorno dopo, per la seconda volta, nella preghiera ha notato che Dio le chiedeva di “pregare per gli ospedali, per gli infermieri e i medici”. “Ero entrata in chiesa contenta ed estranea alla situazione generata dal Covid-19. Ne sono uscita con la certezza che dovevo pregare ogni giorno per quello che stava accadendo”.

“Ho visto che il personale sanitario si stava esponendo, come anche i dipendenti dei supermercati. E io, cosa potevo fare? Dio è tornato allora a toccarmi il cuore. Come artista, ho la capacità di far sì che la gente veda ciò che non si vede, e questo è quello che potevo apportare”.

María Olguín lavora come illustratrice a Valivan, un’impresa che realizza La casita sobre la roca, una serie televisiva cattolica, e realizza illustrazioni per la rivista Misión.