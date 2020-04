“Siete i benefattori dell’umanità!”. La suora guarita da covid-19 esce dall’ospedale tra gli applausi (VIDEO)

Dall’ospedale “Moscati” di Avellino una storia a lieto fine nel pieno dell’emergenza coronavirus, che vede protagonista una suora 83enne.

La religiosa, affetta da covid-19 e ricoverata dal 17 marzo nell’Unità Operativa di Medicina Interna, è guarita ed è stata dimessa tra gli applausi del personale medico e infermieristico. Il video ha fatto il giro del web.

Una storia di riscatto e commozione

Una storia che ha commosso tutti e che riconcilia con la vita in giorni vissuti in reparto e scanditi purtroppo da decessi e brutte notizie (Ottopagine, 7 aprile).

La suora abitava in convento di Ariano Irpino, la cittadina irpina nella quale, a inizio marzo, è scoppiato un focolaio che ha causato quasi 150 contagi e 17 morti.

“Vi ringrazio di cuore…”

«Vi ringrazio di cuore a nome di tutti, per quello che avete fatto per me e per quello che fate…siete i benefattori dell’umanità!», queste le prime parole pronunciate dalla dolce suora, mentre usciva, in carrozzina, dall’ospedale (Irpinia Post, 7 aprile).