Stiamo a casa, va bene. Ma riscopriamo chi siamo davvero

di Pietro e Filomena

Continua la quarantena e siamo giustamente tutti invitati a #stareAcasa. Molte sono le ricette che in questo tempo ci vengono proposte. Come passare il tempo, cosa poter cucinare, come poter pregare. Ci ha colpito una vignetta che gira da un po’ di tempo; si vede un ragazzo steso sul divano e si dice che è così che possiamo salvare il mondo. Ma è davvero così che possiamo cambiare la sorte del nostro mondo?

Stare a casa – per chi non è costretto ad andare al lavoro in questo periodo durissimo- è solo il primo passo necessario che dobbiamo fare.

Ma c’è un altro passo, anzi…ce ne sono molti altri che dobbiamo fare se vogliamo veramente non solo tornare a vivere, ma a vivere meglio di prima.

Diciamoci la verità: lo stile di vita che ci siamo lasciati alle spalle da qualche settimana…non era proprio il massimo.

Vorremmo veramente tornare a quei ritmi, a quegli affanni, a quelle distanze umane nelle nostre famiglie, a quei “Vado di fretta, me lo dici stasera”? O ai “Sai che non ho tempo per abbracciarti come vorrei”?

Vi invitiamo a fare un compito. Un compito che potete fare con calma, dopo accurata riflessione e preghiera.

Vi invitiamo a prendere carta e penna e a stilare una lista.

Ora che non possiamo fuggire…

Chiediamoci veramente e chiediamo anche l’aiuto allo Spirito Santo:

Cosa sto imparando dalle relazioni umane che sto vivendo adesso?

Cosa riconosco essere veramente importante nella mia vita e cosa superfluo?

In questo momento stiamo riscoprendo quanto sia fragile la vita umana: che rapporto ho con la fragilità? Cosa posso imparare dalle mie fragilità?

Come posso gestire il mio tempo senza lasciarmi gestire da esso?

Cosa posso cambiare di me fin da ora, in modo che quando uscirò di casa io possa vivere diversamente?

Come vorrei che fosse la mia vita quando sarà passata l’emergenza?

Cosa posso fare per vivere al meglio la vita che mi viene donata?

Cosa posso fare per rendere migliore la vita delle persone che mi stanno vicino?

Cosa posso fare per migliorare la vita del mondo in cui vivo?

Buona preghiera, buona riflessione…lasciati ispirare e sogna e progetta una vita migliore per te e per tutti!

