«Voglio cantarTi Signore finché avrò respiro» [VIDEO]

di Benedetto Chieffo

La notte del 6 aprile è morto in Connetticut a causa del coronavirus il musicista e produttore ebreo newyorkese David Horowitz. Aveva 78 anni, nel corso della sua carriera ha realizzato Jingle e colonne sonore di successo poi tramite incontri con amici è giunto in Italia per alcuni concerti finché nell’estate del 2000 ha conosciuto mio padre, il cantautore cattolico Claudio Chieffo, celebre autore di Lui m’ha dato i cieli, Io non sono degno, È bella la strada (dedicata a Giovannni Paolo II) e tante altre canzoni. Tra i due sono nate una stima e un’amicizia profonda tanto che, oltre a produrre uno dei più bei dischi di Chieffo (Come la rosa, NY, 2000), Horowitz nel 2007 ha accompagnato il cantautore romagnolo negli ultimi giorni della sua vita accanto a noi suoi familiari con la sua presenza e con le note del suo pianoforte. Il video che vi propongo è tratto dal concerto dell’agosto 2001 tenutosi al meeting di Rimini in cui mio padre Claudio e David Horowitz presentavano il loro disco Come la rosa. La canzone, eseguita con l’arrangiamento diretto da David Horowitz, è E verrà, brano della Pasqua.

«Corro sicuro e guardo davanti a me», dice un verso della canzone ed è la corsa di San Paolo, quella di chi brama di raggiungere una meta desiderata e sicura. David ora gode dell’abbraccio di chi è arrivato a Casa e nelle sue note sentiamo vicina la sua compagnia verso la gioia di questa Pasqua.