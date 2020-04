I santuari d’Europa per un tour virtuale di Pasqua

Nel contesto dell’attuale pandemia di Covid-19 e dell’impossibilità per molti di partecipare fisicamente alle celebrazioni e ai momenti di preghiera della Chiesa, giovedì 9 aprile 2020, pochi giorni prima di Pasqua, viene lanciato dal– l’unione delle conferenze episcopali dei paesi aderenti all’Unione Europea – una piattaforma che permette una serie di visite virtuali ai santuari cristiani in Europa: https://www.sanctuarystreaming.eu/

La piattaforma è stata costruita in risposta alle esigenze di molti fedeli che, a causa delle misure precauzionali adottate dai governi per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, hanno impedito di recarsi in chiese e santuari, dove erano soliti pregare specialmente durante il periodo quaresimale e la Settimana Santa, in vista della Santa Pasqua.

Il sito web, che ora conta 28 santuari di 17 paesi europei e del Vaticano, è la realizzazione pratica di un desiderio di mostrare la solidarietà, la comunione e l’unità della Chiesa, aiutando gli europei a crescere in uno spirito di solidarietà e ad affrontare meglio le sfide posto dall’attuale pandemia.

Una occasione per sentirsi vicini ai fratelli e alle sorelle degli altri paesi magari visitando i “loro” santuari e offrendo ai cattolici europei quelli italiani come riparo in questi tempi difficili.