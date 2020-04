I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Brancolare e tentennare sono i verbi che descrivono le mie giornate in quarantena con la famiglia. La fase propositiva-entusiasta del «organizzerò cose fantastiche!» è passata; pesa la fatica – oggettivamente piccola ma non insignificante – di gestire la casa, standoci chiusa dentro con chi la abita, e pesa il dolore di sapere che vicino e lontano la pandemia ha colpito a morte così tante persone. Pensavo di essere brava a guidare i miei, invece… ed oggi è il giorno migliore in questo senso, perché non ci può essere dubbio di sorta su chi sia l’unico che non porta fuori strada. Mi manca la Via Crucis che ogni anno facevo tra le meravigliose colline fiorite del mio paese. Starò ferma coi piedi, chiedendo di capire meglio cosa significa stare molti passi dietro la Croce.

Nello scegliere i consigli di lettura di questa settimana ho innanzitutto pensato di condividere alcuni testi che possano essere letti anche in formato online, vista l’impossibilità di andare in una libreria fisica e considerati i tempi dilatati delle consegne a domicilio. E poi mi sono lasciata guidare dalle zone del mio io che si sono rivelate esposte: il bisogno di riscoprire da capo i rapporti più scontati con le persone che ho fisicamente accanto, il problema educativo che con la didattica a distanza sta rimettendo al centro della questione la crescita dei nostri figli, la necessità di avere un nuovo alfabeto per conoscere una realtà che si sta trasformando davanti ai nostri occhi, e la necessità di esempi umani e santi per guardare i limiti come occasione.

Buona Pasqua!