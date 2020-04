Rivolgetevi a Nostra Signora del Buon Soccorso, apparizione del Wisconsin (Stati Uniti), con questa litania

Il 9 ottobre 1859, la Regina del Cielo è apparsa ad Adele Brise, un’immigrata belga, a Champion, nel Wisconsin (Stati Uniti). Dopo le apparizioni vennero costruite delle cappelle sul posto, ciascuna dedicata al titolo di Maria di Notre Dame de Bon Secours, o Nostra Signora del Buon Soccorso, una devozione storica risalente a vari secoli prima in Francia, Belgio e Canada.

Ho riferito questa devozione storica nel mio Prayer Book for Pilgrims, in cui ho offerto anche la mia Litania a Nostra Signora del Buon Soccorso, invocando vari titoli di Maria e chiedendole di aiutarci quando affrontiamo certe situazioni, e di aiutare gli individui che hanno bisogno della grazia di Dio.

Negli anni successivi all’apparizione, Adele Brise – chiamata affettuosamente suor Adele perché aveva fondato un terz’ordine di religiose – istituì una scuola in risposta alla richiesta di Maria di unire i bambini e insegnare loro la fede. Durante un anno scolastico, la laringite difterica costrinse la scuola a chiudere. L’8 ottobre 1871 un incendio minacciò la cappella, il convento e la scuola, ma la comunità si riunì in preghiera, portando una statua di Maria in processione e recitando il Rosario.

In questo periodo di pandemia, ci rivolgiamo ancora all’intercessione di Maria. Abbiamo recitato il Rosario con il Santo Padre e lo abbiamo visto pregare davanti alla sua immagine durante la benedizione Urbi et Orbi straordinaria.

Vi invito a unirvi a me per chiedere a Maria di pregare per noi, di aiutarci e di aiutare tante persone bisognose. A questo scopo, ho riscritto la litania con invocazioni adatte a questo periodo. La musicista cattolica Anna Nuzzo, in collaborazione con Shalom World TV, ha registrato una versione cantata adattata, disponibile qui.

Quando Maria è apparsa ad Adele, le ha detto di pregare per la conversione dei peccatori e l’ha esortarta a non temere nulla perché l’avrebbe aiutata. Ci uniamo a Maria per pregare per il mondo e chiediamo il suo aiuto, credendo, come l’angelo Gabriele le ha detto una volta, che “nulla è impossibile a Dio”.

Litania a Nostra Signora del Buon Soccorso durante la Pandemia di COVID-19

di padre Edward Looney

Signore, pietà. R. Signore, pietà.

Cristo, pietà. R. Cristo, pietà.

Signore, pietà. R. Cristo, pietà.

Cristo, ascoltaci. R. Cristo, benignamente ascoltaci.

Dio Padre del Cielo. R. Abbi misericordia di noi.

Dio Figlio, Redentore del Mondo. R. Abbi misericordia di noi.

Dio Spirito Santo. R. Abbi misericorda di noi.

Santa Trinità, Unico Dio. R. Abbi misericordia di noi.