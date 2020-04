L’arma migliore per educare i figli? il Rosario!

Sono sempre più convinta cheper educare i figli sia…Certo, esempio, amore , pazienza (troppa, nel mio caso), incoraggiamento, ascolto… tutto fondamentale.Ma quando niente sembra fare presa, o, il Rosario ho visto essere il mezzo più potente per smuovere le cose.

Un po’ di tempo fa avevo pensato di farne uno a figlio, ma , ehm, 7 per 1 fa 7 (oggi 8 NdR), per cui avrei passato il tempo a pregare e basta, e non era una strada perseguibile .

Per cui ora faccio una decina per ognuno di loro e quando il gioco si fa duro, uso i misteri Gaudiosi.

Lì c’è sempre di mezzo anche il mio amico S. Giuseppe, per cui… due intercessioni con un Rosario.

Bisogna pur farsi furbi, no?

