I Sette Spiriti: esistono davvero? La Bibbia li cita più volte

Nel Libro di Tobia (12, 15), quando l’, al termine della sua missione sulla terra, si rivela per quello che realmente é, si presenta e dichiara solennemente: “Io sono Raffaele, uno dei sette Angeli che stanno davanti alla gloria del Signore”.

Notiamo la menzione dei sette Angeli, frequente nell’Antico Testamento, sotto il tema dei sette Spiriti. Non è per caso che quest’ultimo titolo sarà tanto un titolo angelico che un titolo delle operazioni dello Spirito Santo: i sette doni dello Spirito Santo, i sette Spiriti di Dio in missione sulla terra. Nell’uno e l’altro Testamento, vi è incessante ambivalenza tra la presenza stessa di Dio e la presenza dei suoi Angeli.

La gloria di Dio

Infatti il profeta Zaccaria dichiara: “Ho una visione: è un candeliere tutto d’oro, munito di una coppa nella parte superiore e, tutto in alto, di sette lampade e di sette beccucci per ognuna di queste lampade (…). Queste sette lampade rappresentano gli occhi del Signore, essi ispezionano tutta la terra” (Zac. 4, 2 e 10).

Questo lampadario è la gloria di Dio. Noi abbiamo là certamente un’immagine della menorah del Tempio, il candeliere dalle sette braccia che significa i sette Spiriti di Dio. Questo significa contemporaneamente la pienezza della manifestazione della gloria divina nello Spirito Santo, e la sua comunicazione coi sette Spiriti angelici, che sono gli Angeli del Volto, i messaggeri della sua gloria sulla terra.

“Vidi sette angeli che stavano davanti a Dio”

Noi ritroviamo le stesse espressioni nell’Apocalisse: “Vidi i sette Angeli che stanno davanti a Dio” (Ap. 1, 12-13). Ma allo stesso tempo, possono essere i sette Spiriti della potenza dello Spirito Santo: “Sette lampade bruciano davanti al trono: i sette Spiriti di Dio” (Ap. 4, 5).

Nello stesso Libro, è Cristo che appare come il candelabro della gloria di Dio, candelabro che porta sette lampade (Ap. 1, 12-13); le sette lampade sono le sette Chiese ed i sette Angeli delle Chiese sono le sette stelle ch’egli tiene nella sua mano. Ciò implica inseparabilmente la potenza dello Spirito Santo e la presenza dei sette Angeli.

Gli occhi dell’Agnello

Il brano di Apocalisse 5, 6 è ancor più esplicito:

“Io vidi, in piedi tra il trono dei quattro Viventi ed i Vegliardi, un Agnello, come sgozzato, recante sette corni e sette occhi, che sono i sette Spiriti di Dio in missione per tutta la terra”.

Qui i Sette spiriti sono gli occhi che sono nell’Agnello. E’ dunque la potenza dello Spirito Santo, e comunque allo stesso tempo sono i sette angeli che operano la volontà di Cristo.