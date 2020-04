Una parrocchia diventa web radio: resta a casa e ascolta messa e preghiere con Don Carlo

Una web radio per contrastare la solitudine e l’impossibilità di riunirsi: è l’idea venuta a don Carlo Pavin, parroco di Gabiano, Mombello e Casalino (provincia di Alessandria), che a sue spese ha attivato un canale radio su Parrocchia San Pietro Apostolo’s podcast dove si possono seguire i vari momenti di preghiera della giornata (lodi, angelus, rosario, esegesi del Vangelo), messa compresa.

“Quattro chiacchiere con Don Carlo”

E grazie alla rubrica “Quattro chiacchiere con don Carlo”, alle ore 19, il sacerdote dialoga anche direttamente con i parrocchiani, che possono fargli domande in chat.

«Volevo mantenere un legame con le persone in tempo di quarantena. Quasi tutti hanno il cellulare e le persone meno giovani possono spesso contare sull’aiuto di un familiare più giovane che può aiutarle. Abbiamo sparso la voce e l’idea di poter accompagnare la giornata con più appuntamenti, non solo liturgici, è subito piaciuta» (La Stampa, 4 aprile)..

Dal Canada…a Whatsapp

Da segnalare, inoltre, che grazie al tam-tam all’interno del gruppo, sono state soddisfatte richieste di aiuto giunte al Parroco da parte di alcune famiglie, nello specifico sono stati donati strumenti multimediali indispensabili ai ragazzi per seguire le lezioni scolastiche on-line.

Per la cronaca, le trasmissioni radio, seguite non solo nel territorio della Valcerrina e del casalese, nonché in diverse regioni d’Italia, hanno ricevuto dei “like” anche da oltre oceano, precisamente dal Canada. Il sacerdote ha anche creato il gruppo WhatsApp Parrocchie del Basso Monferrato dove tutti possono postare preghiere, pensieri, riflessioni (Vita Casalese, 3 aprile).