Il vescovo di Bergamo ai suoi sacerdoti: vi prego, rinunciate a tre stipendi

Nella Domenica delle Palme, inizio della Settimana Santa, il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha indirizzato ai sacerdoti della diocesi una lunga e accorata lettera nella quale esprime la sua profonda riconoscenza, rinnova la sua paterna vicinanza, ricorda con affetto i defunti e loda il Signore per i guariti.

Ma sopratutto apre una condivisione di attenta riflessione sul futuro perché, «se tutto non sarà più come prima», anche la Chiesa deve guardare a se stessa e «interrogarsi evangelicamente e comunitariamente».

A questo riguardo, nella lettera il Vescovo lancia due proposte significative (Eco di Bergamo, 5 aprile).

Prima proposta: monsignor Beschi chiede ai suoi sacerdoti di rinunciare a tre mensilità, da mettere a disposizione della collettività per appositi progetti:

«La Diocesi sta lavorando al progetto di un fondo di solidarietà che testimoni la prossimità della Chiesa in tutte le sue articolazioni, particolarmente nei confronti della famiglia, del mondo del lavoro, delle nostre istituzioni educative e assistenziali e dei poveri – si legge nella lettera che il vescovo di Bergamo ha inviato ai sacerdoti della diocesi – Propongo di rinunciare a tre nostre mensilità: è un sacrificio forte. Mi sembra importante che come abbiamo rappresentato la nostra vicinanza a tutti in queste settimane, lo facciamo con un gesto significativo, perché molto esigente, anche per il prossimo futuro».