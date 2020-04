A 92 anni fa la tinta alla moglie per farla sentire bella e curata anche in quarantena

A fronte di tante informazioni indispensabili e notizie importanti sulla pandemia, ci sono piccoli fatti che sembrano proprio inezie e bazzecole. Eppure, non è che proprio l’orizzonte del virus cambierà (e sta già cambiando) il nostro giudizio su cosa sia un’inezia? Lo scenario del contagio ci parla di una presenza microscopica che ha messo in ginocchio e ferito a morte il mondo intero; la medesima dinamica non può forse essere applicata anche alla nostra azione in nome del bene?

Il grande abbaglio che il Covid 19 sta sgretolando senza cortesia è la menzogna della visibilità come sinonimo di potere e valore. Grandi colossi del pensiero e dell’economia, dell’intrattenimento e della cultura sono franati a terra al cospetto della pandemia. Intanto, come sempre, il mondo è pieno di luoghi in cui stanno accadendo piccolissimi miracoli che nessuno vedrà e di cui pochi sapranno. Si tratta di quel gigantesco sommerso che regge il mondo e che ci accompagnerà nell’incerto domani … perché la nostra sopravvivenza non dipende solo da un vaccino.

Ricrescita

Ezra and Beloved Shapiro vivono vicino a Tel Aviv e sono sposati da 67 anni, hanno quattro figli e dieci nipoti. Sono in quarantena e questa è l’ultima delle sfide che il loro lungo matrimonio affronta. La loro nipote Yael Shapira Avraham ha pubblicato una foto che li ritrae in un momento domestico incantevole: lui, 92 anni, è intento a tingere i capelli di lei, 89 anni. Il corpo esile e curvo del marito non sembra affatto alle prime armi quanto a capacità di maneggiare pennello e suddividere le ciocche di capelli. Lei, seduta, con lo specchio in mano lo osserva e forse lo guida. La vocina interna dell’ironia mi suggerisce di porre una domanda: a che cosa avremmo assistito se avessimo avuto un video e non solo un’immagine? Immedesimandomi nel ruolo femminile della scena, io avrei riempito mio marito di istruzioni, rimproveri, lamentele. Che sia solo un caso che nello scatto il bravo Ezra sia con la bocca chiusa e gli occhi bassi sui capelli?

Ma a parte i facili sorrisi, ecco qual è il ritratto della premura: è un quadro in cui mani ossute, come attrezzi in disuso che hanno visto tempi migliori, si dedicano a un lavoretto assolutamente frivolo e inutile. Infatti, il cinico di turno commenterebbe dicendo che il Covid19 non guarda in faccia nessuno e neppure alla sua messa in piega; ed è esattamente questo il punto. Quello che l’ombra del virus cancella di botto, tocca all’umano salvarlo un capello alla volta.

Sul problema della chiusura dei saloni di bellezza si è ironizzato tanto sui social, battute leggere sulla quarantena che ci svelerà chi sono le vere bionde naturali e altre sciocchezze. E poi ci sono gli estremisti del versante opposto, per cui commentare questa piccolissima notizia di un parrucchiere domestico fai-da-te significa per forza trascurare l’evidenza che il Covid 19 ha distrutto migliaia di famiglie e ne sta straziando innumerevoli di più. Ma non sono sicura che la foto in cui Ezra cura la chioma della moglie parli di tinte e capelli bianchi, mentre sono certa che parla di ricrescita. La nipote dei due anziani coniugi ha dichiarato:

In ogni situazione mio nonno è preoccupato che mia nonna si senta ben curata. Queste sono scene che non si vedono tutti i giorni. (da Western Journal)

La premura essenziale della coppia è senz’altro quella di proteggersi dal virus e resistere tranquillamente in quarantena, rispetto a questo il dettaglio dei capelli in ordine è risibile. Se rimaniamo nell’ambito della stretta sopravvivenza, siamo d’accordo. Ma il gesto accurato del pennello e lo sguardo attento di Ezra ci accompagnano verso un altro orizzonte, altrettanto imprescindibile per salvarci. C’è una forza lenta che spinge dal basso e cambia anche di pochissimo l’aspetto di ogni giornata; vale per i capelli bianchi che crescono un millimetro alla volta, ma vale anche per la presenza curva e silenziosa di quel marito accanto a sua moglie. La nostra presenza fa grandi cose quando si cura così a fondo di ciò che ha per le mani da avanzare pochissimo, invisibile quanto la crescita giornaliera di un capello. Presidiamo centimetri di mondo, ci siamo solo noi lì.

Inezie umane

Il numeri disumani del contagio rischiano di precipitarci nell’incubo di un mondo sfuocato, in cui le presenze si riducono a numeri senza volto e profili accorpati in gruppi di generica somiglianza (gli anziani con patologie, gli asintomatici, i guariti, i deceduti). E visto con queste lenti l’umano sembra fatto di tante piccole inezie viventi. Invece la piccolezza premurosa di cui noi siamo capaci è proprio opposta a quella del virus. I capelli bianchi sono un’inezia, ma non lo è la persona sulla cui testa crescono. Le grandi cause astratte parlano di salvare l’umanità, e in questo sono sfuocate quanto un virus che raccoglie l’umano in un’unica massa da falcidiare. Il vero amore non è generico, ma scruta con occhio attento e di ogni voce ascolta anche le piccole richieste apparentemente superficiali. Non si diffonde rapidamente come un contagio, ma si pianta a fondo sradicando un millimetro di disperazione alla volta.

La vera premura che è alla nostra maldestra e buona portata ha l’aspetto lento e attento del marito di Beloved Shapiro. Sebbene si dica che il diavolo sia nei dettagli (nel senso che si accorge della frattura tra un dettaglio e l’altro e si insinua lì per separare), in realtà è il vero bene che non è distratto sui dettagli, perché il suo criterio è l’unicità di ogni presenza. La forza che abbiamo da opporre a un virus microscopico, è la virtù della piccolezza che non trascura le rughe di ogni volto e le inflessioni di voce e i tic delle mani. Ciascuno è esattamente qualcuno, e ha bisogno di essere riconosciuto e amato proprio in ogni piega.

Quanti gesti di cura simili a quello di Ezra accadono vicino e lontano da noi? Siamo sicuri siano solo bazzecole? Questo dramma globale sarà una lunga ed estenuante maratona; l’errore clamoroso è quello di correre svelti illudendosi di uscirne. Piuttosto è tempo di passi piccoli e lenti, per discernere a fondo ciò che incontriamo ora e per inoltrarci nell’incognita che ci attende.