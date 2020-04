11 gioie nascoste della quarantena

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Molti sono ormai da giorni chiusi in casa per rispettare le misure di contenimento del contagio del COVID-19, e anch’io sono da tre settimane in isolamento nel mio appartamento con quattro figli tra i 12 e i 21 anni. È un’esperienza che ha provocato parecchio stress (sono diventata all’improvviso un’insegnante di scuola media specializzata in materie che neanch’io ho mai capito bene!), ma anche una gioia incredibile che mi ha colto di sorpresa.

Anche se la preoccupazione per il virus e il suo impatto potenziale sulle persone care influisce su tutti noi, se riduciamo un po’ lo stress ci renderemo conto che la vita chiusi in casa può essere una benedizione camuffata e un’opportunità per imparare importanti lezioni di vita. Scorrete la galleria fotografica per ricordare qualcuno degli aspetti più felici di questa prova che stiamo affrontando…