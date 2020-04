Settimana Santa in casa: un disegno da colorare per la Domenica delle Palme

Questa domenica, Domenica delle Palme, inizia la Settimana Santa. Tutti ricordiamo questo giorno, la Domenica delle Palme di quando eravamo bambini, o semplicemente quella dello scorso anno. Per i più piccoli è in genere un giorno speciale, e quest’anno non dev’essere diverso, per quanto il coronavirus si stia impegnando a cambiare radicalmente la nostra vita.

In questo periodo di confino e isolamento in cui non possiamo neanche andare in chiesa, cerchiamo come genitori di celebrare in casa questo giorno in modo speciale. Per questo, ad Aleteia vorremmo suggerirvi una serie di attività da realizzare con i bambini in questa Settimana Santa.

Oltre ad assistere alla Messa in streaming, possiamo dipingere un ramo d’ulivo o di palma per poi appenderlo alla finestra o al balcone.

Questa volta invitiamo i bambini a dare colore a questo giorno di festa. Per questo, si può scaricare e stampare questa immagine, tratta da una serie di disegni per la catechesi, da colorare poi a piacere.

Approfittiamo di questa occasione per leggere con i nostri bambini questo passo del Vangelo di San Luca in cui si riferisce l’ingresso di Gesù a Gerusalemme a dorso di un asino (Lc 19, 28-38):

“Dette queste cose, Gesù andava avanti, salendo a Gerusalemme. Come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli, dicendo: «Andate nella borgata di fronte, nella quale, entrando, troverete un puledro legato, su cui non è mai salito nessuno; slegatelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, direte così: “Il Signore ne ha bisogno”». E quelli che erano stati mandati partirono e trovarono tutto come egli aveva detto loro. Mentre essi slegavano il puledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché slegate il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». E lo condussero a Gesù; e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli, con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore; pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi!»”.