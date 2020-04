Sai cosa succede quando preghi per la fine della pandemia? (VIDEO)

Serve o non serve pregare? Papa Francesco è uscito dal Vaticano ed è andato in due chiese per pregare Dio affinché faccia finire questa epidemia di Coronavirus (…) ma sta veramente cambiando qualcosa?

Cosa NON è pregare

Tante volte capita,, forse soprattutto nei momenti di sofferenza, come quello che stiamo vivendo, di provare un senso di aridità nei confronti della preghiera e del Signore., “Perché devo pregare per lase Dio non interviene?”. Ci offre una rispostaattraverso un filmato che fa riflettere:

Don Alberto prima di svelarci cosa significa pregare sottolinea con forza e schiettezza cosa sicuramente non è pregare:

Pregare non è provare un’emozione forte nella pancia, sentire un po’ di pace per un istante, non è una tecnica di meditazione e nemmeno fare delle riflessioni particolarmente acute sull’esistenza. Pregare è entrare in contatto con Dio. (…) Pregare non è nemmeno fare le magie: se chiediamo a Dio di fermare la pandemia di certo non ci aspettiamo che di punto in bianco il cielo si apra e piova un esercito di angeli con i vaccini contro il Coronavirus.

La preghiera non cambia la realtà ma cambia te stesso!

Pregare cambia il tuo sguardo, afferma il sacerdote, cambia il tuo atteggiamento e cambia il tuo cuore.

(…) Se vuoi capirci qualcosa della tua vita ad un certo punto devi recuperare una visione d’insieme, devi prendere le distanza da quello che ti capita e provare a guardare tutto da un’altra prospettiva. Questo ti permette di dare un senso alla tua esperienza, persino alle cose più assurde, persino a questa pandemia.

Se la preghiera è sincera ti permette di stare al tuo posto con uno spirito nuovo!

Se preghiamo, dice don Alberto, ci troviamo davanti a Uno che ci vuole bene e che ci ricorda che siamo più grandi del nostro dolore, dei nostri sbagli, delle nostre ferite. Per Dio siamo unici e speciali:

Se la preghiera è sincera poi uno torna a fare il medico in ospedale, il politico in parlamento, il genitore con un atteggiamento completamente diverso. Più carico e pieno di speranza!

La preghiera serve a donarti lo Spirito Santo

Se crediamo di poter restare in piedi da soli con le nostre forze, anche in un momento così tragico, pregare non serve a nulla, al contrario invece pregare cambierà la nostra vita e quella di chi abbiamo accanto: