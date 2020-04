Supplica a San Giovanni Paolo II per la fine della pandemia

Ieri 2 aprile, al termine della recita del Santo Rosario dalla cappella del Policlinico Gemelli di Roma intitolata a san Giuseppe Moscati, il vescovo Claudio Giuliodori ha recitato una supplica a san Giovanni Paolo II, davanti alla statua del pontefice nel nosocomio, perché termini la pandemia di Coronavirus.

* * *

Mentre l’umanità è sconvolta da una pandemia di immani proporzioni

ci rivolgiamo a te San Giovanni Paolo II che da questo luogo hai dato al

mondo una luminosa testimonianza di come, con fede e fiducioso

abbandono in Dio, si possono affrontare le prove e le malattie.

Tu che venticinque anni fa ci hai donato l’Evangelium vitae, aiutaci ad

amare e servire ogni vita umana, a partire da quelle che sono più

indifese, emarginate, sfruttate, scartate… e in particolare a prenderci

cura, oggi, di quelle che per il contagio sperimentano la fragilità,

l’isolamento e la morte.

Tu che tante volte e per lunghi giorni hai condiviso in questo ospedale

il soffrire umano e ne hai illuminato il significato con la Salvifici doloris

sostieni gli operatori sanitari in questo momento di gravoso e immenso

sacrificio perché siano per tutti i malati segno di Gesù medico

premuroso e salutare.

Tu che hai concluso i giorni della tua vita terrena abbracciato alla croce

e senza più parole hai fatto risplendere sul tuo volto quello del Crocifisso

fa che vivendo con fede questo tremendo calvario della pandemia,

sappiamo contemplare, sorretti dalla Divina Misericordia, la luce del

Risorto.

Tu che hai affidato la tua vita a Maria con il motto Totus tuus, insegnaci

a camminare con lei, donna dei dolori e della speranza, perché

imparando a stare sotto la croce non venga mai meno la certezza che lo

Spirito Santo effuso dal suo Figlio Gesù farà nuove tutte le cose e che

dopo i giorni della sofferenza verranno quelli della consolazione.

Amen