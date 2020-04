Il sorriso di Leo, neonato guarito dal Covid-19, fonte di speranza

Neanche ha due mesi, e Leonardo ha già vinto una prima battaglia, e non delle più piccole: quella contro il Coronavirus. Originario di Corbetta, in Lombardia (una delle regioni al mondo più colpite dal Covid-19), è stato ospedalizzato una settimana fa a causa di una febbre improvvisa e di aritmie cardiache. Contestualmente gli è stato fatto il tampone per il Coronavirus… e vi è risultato positivo: fortunatamente non presentava sintomi gravi ed è potuto tornare a casa qualche giorno dopo. Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, ha salutato il lieto evento con la pubblicazione di una foto del bimbo su Facebook.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]