I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

I libri affrontano il loro momento più buio. Almeno in Italia, dove la grande distribuzione e l’e-commerce – gli unici modi in cui si possa comprare un nuovo titolo in questi giorni di lockdown – non funzionano abbastanza per sostenere il mercato: le vendite di queste settimane sono al -75%. (Ibidem)

Numeri allarmanti

Un articolo su La Stampa ci informa del grave momento che sta vivendo il mondo dell'editoria in questo periodo di lockdown.

23.200 titoli in meno nel 2020 è la previsione al 30 marzo, afferma l’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori. Sono dati allarmanti: cresce la percentuale di editori (64%) che sta attuando o mettendo in programma la cassa integrazione; il 31% ha cambiato piano editoriale, tagliando le uscite o ricollocandole nei mesi finali dell’anno. Il 98% degli editori valuta il danno come «significativo o drammatico per l’intera filiera» (La Stampa).

Eppure mai come in questo momento di isolamento forzato si sente il desiderio di leggere, di riprendere in mano i libri che avevamo messo da parte per mancanza di tempo e stanchezza, di acquistarne di nuovi. Per questo, per la sete che tutti noi abbiamo sempre, ma in particolare oggi, di bellezza e di senso, continuiamo a proporvi ogni settimana 5 libri che speriamo e pensiamo possano arricchirvi.