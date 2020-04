15 anni fa ci lasciava Papa Giovanni Paolo II: stasera un Rosario e una supplica per questi tempi difficili

Leggi anche: La preghiera di Giovanni Paolo II alla Vergine Maria per la Quaresima

Sono passati già 15 anni da quando Giovanni Paolo II è “tornato alla casa del Padre”, e tutti ricordiamo gli ultimi giorni di vita di quel campione della preghiera e della testimonianza, mentre migliaia di giovani, i giovani che amava e che lo amavano, si riversava in Piazza San Pietro per pregare sotto la sua finestra, per stargli vicino, per accompagnarlo nella “dolce morte”, quella nella preghiera e nella grazia.

Giovanni Paolo II morì alle 21:37 del 2 Aprile del 2005, ed è per questo che la Conferenza Episcopale Italiana ha promosso per la serata di oggi un momento di preghiera particolare: un Rosario. Il Rosario è l’arma spirituale dei pontefici, non c’è Papa che non lo ami e Karol Wojtyla ne era particolarmente affezionato ecco perché in questi giorni di tribolazione per l’Italia, l’Europa e il mondo intero a causa della pandemia, la preghiera, il ritrovarsi di nuovo umilmente figli, è importanti, affidarsi a Dio dona conforto e chiedere aiuto riscalda il cuore. Ecco perché una speciale supplica al santo pontefice è prevista in chiusura del Rosario alla Madre di Dio.

Appuntamento dunque questa sera alle 21 su TV 2000 ma anche su internet sulle pagine di Aleteia.