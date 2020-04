🚨 LIVE DAL VATICANO 🚨 Ogni giorno la Messa del Papa alle 7

Dallo scorso 9 marzo, la messa quotidiana del Santo Padre, abitualmente celebrata in forma privata, viene trasmessa in diretta ogni mattina. In questo tempo di quarantena, i cattolici di molti Paesi sono privati della messa quotidiana e domenicale. Papa Francesco chiede loro regolarmente di pregare in comunione per la fine dell’epidemia. Al fine di accompagnarli in queste prove, egli ha disposto che la celebrazione mattutina da Santa Marta venga trasmessa in diretta.