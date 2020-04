12 santi che vi faranno innamorare dell’Eucaristia

È degno di nota come nel progredire della quarantena che ha inusitatamente imprigionato tutto il mondo si faccia vieppiù forte la richiesta dei fedeli di mezzi e sostegno per la “comunione spirituale” – richiesta alla quale la Chiesa, a cominciare dal Santo Padre , ha dato pronto riscontro.

La comunione dei santi è comunione squisitamente eucaristica, e anzi i santi sono i migliori compagni nella “pratica di amare Gesù Cristo” in tutte le sue manifestazioni, tra le quali eccelle quella nell’Augusto Sacramento. Non a caso Giovanni Paolo II ha dedicato la sua ultima enciclica anche a illustrare questa verità:

Il culto reso all’Eucaristia fuori della Messa è di un valore inestimabile nella vita della Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico. La presenza di Cristo sotto le sacre specie che si conservano dopo la Messa – presenza che perdura fintanto che sussistono le specie del pane e del vino – deriva dalla celebrazione del Sacrificio e tende alla comunione, sacramentale e spirituale. Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche.

È bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo prediletto (cfr Gv 13,25), essere toccati dall’amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi, nel nostro tempo, soprattutto per l’« arte della preghiera », come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo, in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore, davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento? Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa esperienza, e ne ho tratto forza, consolazione, sostegno!

Di questa pratica ripetutamente lodata e raccomandata dal Magistero, numerosi Santi ci danno l’esempio. In modo particolare, si distinse in ciò sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che scriveva: « Fra tutte le devozioni, questa di adorare Gesù sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la più utile a noi ». L’Eucaristia è un tesoro inestimabile: non solo il celebrarla, ma anche il sostare davanti ad essa fuori della Messa consente di attingere alla sorgente stessa della grazia.

Giovanni Paolo II, Ecclesia de eucharistia 25