Tutorial per realizzare i rami con i vostri bambini per la Domenica delle Palme

Proprio ieriLinda Maria che la prima messa a cui ha partecipato nella sua vita è stata quella delladi due anni fa. Glielo dicevo conperché ora, con la pandemia in corso, non sarà possibile vivere la bellezza della celebrazione nella nostra parrocchia e neppure la processione conMi mancheranno i nostri sacerdoti con i paramenti rossi (sono rossi, vero? o sto dando i numeri?), la folla di fedeli che cammina cantando e agitandoi bambini che si sbracciano per stare davanti e accaparrarsi il maggior numero di rametti possibile da distribuire a parenti, amici, e da utilizzare per infastidire i fratelli durante la funzione.

Chiudo la parentesi malinconica con la certezza che, in questo momento di crisi, il Signore ci farà sperimentare una domenica delle palme ancora più ricca di senso.

Ed ora prendete carta, forbici, colori, spillatrice ecc… chiamate i bambini e mettetevi all’opera! La parrocchia San Tommaso Moro di Roma ha realizzato questo filmato per guidarci nella realizzazione di palme fatte in casa da esporre domenica su finestre, porte, balconi!

Buon lavor(o).. etto!