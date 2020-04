Breve preghiera per la guarigione spirituale

Se la salute del corpo è estremamente importante, quello che è ancora più vitale è la salute dell’anima. Il nostro destino eterno dipende dallo stato della nostra anima quando moriremo, e dal fatto di essere aperti alla presenza amorevole di Dio.

Abbiamo commesso spesso degli errori nella vita, e per queste ferite abbiamo bisogno del tocco guaritore di Gesù.

Ecco una breve preghiera adattata da A Manual of Prayers for the Use of the Catholic Laity che chiede a Dio la guarigione spirituale, cosa di cui tutti abbiamo bisogno:

O Gesù, Guaritore delle nostre anime, Signore della Vita, guariscimi, curami dalla mia malattia spirituale. Tu che hai sofferto tanto e sei esempio di tenera misericordia, guariscimi, Signore Gesù Cristo.

Accetta le mie suppliche, Spirito Santo, a cui ogni cuore è aperto, ogni desiderio è noto, nessun segreto è nascosto e che doni vita alla nostra anima; Spirito di Dio, ascolta e rispondi.

Padre celeste, che vuoi che nessun peccatore perisca, donami vero pentimento per i miei peccati.

Dio misericordioso, abbi pietà di me e perdonami per amore di Gesù.

I tuoi occhi, o Dio, sono come una fiamma che scruta nel profondo del mio cuore. Perdona il mio peccato, perché è grande! Beatissimo Gesù, parla per me, supplica per me, e dona la guarigione alla mia anima. Amen.