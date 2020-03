Ecco le uova della Resurrezione da fare insieme ai nostri figli!

Qualche giorno fa grazie ad un commento ho scoperto l’esistenza delle “resurrection eggs” e per capire bene di cosa si trattasse ho fatto svariate ricerche trovando solo materiale in inglese ( ringrazio Bea per l’aiuto nella traduzione).Leggendo qua e là ho scoperto questa particolare tradizione che ricorda un po’ l’avvento perché è possibileIn ogni uovo è presentee un oggetto che rappresenta il versetto in modo da poterlo meditare aiutando anche i bambini a comprendere meglio la storia della Pasqua.Questa attività è incentrata veramente su Cristo invece delle classiche sorprese all’interno degli ovetti di cioccolato.Alla fine vi dirò come è possibile utilizzarli per raccontare la storia della Pasqua di Gesù.(Per la storia delle uova di Pasqua vi rimando a questo articolo in cui ne parlo).

L’occorrente è reperibilissimo in casa senza bisogno di fare acquisti specifici, poi se volete esistono i kit già pronti acquistabili online ma credo sia più bello e utile crearlo da soli e con i bambini a casa.

Oggi in realtà i miei non avevano voglia di colorare per cui mi sono divertita da sola, loro si occuperanno di aprirli.

Cosa serve?

– contenitori per uova in cartone (ne ho uniti 2)

– uova di plastica (quelle degli ovetti kinder, inizierò ora a metterle da parte per il prossimo anno)

– (se non avete le uova di plastica potete ricrearli con la carta alluminio utilizzando un uovo come sagoma)

– carta

– penne, colori

– tempere e pennarelli

– Forbici

– oggetti che vi elencherò accanto ai versetti.

– numeri stampabili per numerare le uova.

Procedimento:

Colorate con le tempere i cartoni delle uova, scegliete voi quello che preferite, a noi erano rimasti solo il giallo, rosso e blu, per cui ho optato per giallo e rosso.

Mentre asciuga preparate i versetti e gli oggetti da inserire nelle uova (o contenitori simili);

Ci sono varie versioni, ovvero tanti versetti diversi con annessi oggetti da poter combinare tra loro per cui ogni anno si può modificare o aggiornare a piacimento, questa è la versione che ho scelto per quest’anno.

Uovo 1: Matteo 26,39; oggetto: una coppa piccola (rubata alle barbie)

Uovo 2: Matteo 26, 14-15; oggetto: 3 monete (da 1 cent.)

Uovo 3: Matteo 27,1-2; oggetto: della corda con un nodo

Uovo 4: Matteo 27,24-26; oggetto: un pezzetto di sapone

Uovo 5: Matteo27,28-30; oggetto: pezzetto di stoffa o carta rossa

Uovo 6: Matteo 27,31-32; oggetto: una piccola croce di legno e un chiodo.(l’ho realizzata al momento con degli stuzzicadenti e del filo)

Uovo 7: Matteo 27, 35; oggetto: dei dadi

Uovo 8: Matteo 27, 50-51, 54; oggetto: un sacchetto con della terra

Uovo 9: Matteo 27, 57-59; oggetto: un pezzetto di stoffa o lino bianco

Uovo 10: Matteo 27,60, 65-66; oggetto: una piccola pietra

Uovo 11: Luca 24, 1-3; oggetto: un sacchetto con delle spezie. (ho messo chiodi di garofano e zenzero)

Uovo 12: Matteo 28,6; oggetto: vuoto… come il sepolcro.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA STILE DI VITA DI UNA FOLLE DONNA CATTOLICA