La madre del Servizio Sanitario Nazionale? Tina Anselmi

la partigiana “Gabriella”, dal 1944 iscritta alla Democrazia cristiana. La sindacalista attentissima alla condizione femminile. La deputata (1968–1992) e la prima donna ministro (1976) in Italia. La presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2 (1981–1984). Soprattutto, il ministro della Sanità grazie alla cui “ferma determinazione” – così l’8 marzo 2018 il presidente Mattarella – il 23 dicembre 1978 nacque il Servizio sanitario nazionale. Tributi sinceri, ma forse tardivi verso una donna tutta d’un pezzo, non manovrabile (furono i colleghi a soprannominarla “Tina vagante”), amica della Iotti e di Pertini, ma ai tempi della Commissione P2 ostacolata da fuori e da dentro il suo partito, che alla fine la mise cinicamente da parte (Avvenire).

Proprio mentre dall’altra parte dell’Atlantico, gli Stati Uniti si apprestano ad affrontare la prima pandemia dell’epoca contemporanea almeno 25 milioni di persone senza un accesso garantito alla sanità e chissà quante altre con un accesso solo parziale, dobbiamo riconoscere che – pur con tutti i difetti – avere un Sistema Sanitario Nazionale universale e gratuito, che non ti chiede indietro i soldi e sopratutto non lo fa prima di un trattamento sanitario, è davvero una fortuna incredibile. In un mondo interconnesso le pandemie – andrà ricordato – non sono un fatto incidentale, e molto probabilmente saranno la regola, speriamo rara, ma sappiamo che non sarà un caso isolato. Non lo fu la “Spagnola” e non lo – tra gli altri – l’HIV anche se con modalità molto diverse di diffusione e trasmissione. Ebbene se in Italia abbiamo un sistema così ben fatto e così diffuso (al netto del definanziamento e dei tagli effettuati negli anni, specie recenti) lo dobbiamo ad una “madre della Repubblica” come Tina Anselmi (1927 – 2016 ). Un personaggio che meriterebbe una riscoperta, il cui impegno a favore dei lavoratori e del popolo si è inserito in tutta la sua vita politica, come sindacalista prima e poi come deputata, sottosegretaria e infine ministro.

La Anselmi è stata anche colei che – controvoglia, dopo una lunga battaglia parlamentare che l’aveva vista votare contro – dovette firmare la legge sull’aborto, ma anche quella della Legge Basaglia sui manicomi e prima ancora quella dell’equo compenso tra uomo e donna nel 1977. Partigiana, sindacalista, donna di partito e donna delle istituzioni repubblicane, donna cristiana che ha voluto mettere la cura della persona al centro della sua azione. Se tanti oggi sopravviveranno al Covid-19 forse lo devono anche un po’ a lei.