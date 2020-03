Alcune delle più belle preghiere e meditazioni eucaristiche dei Papi

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Alcune tra le più belle preghiere e meditazioni eucaristiche pronunciate dai Papi, che potete leggere e recitare in questo periodo in cui saremo lontani dalla chiese, ma non dal Signore.

Nei giorni scorsi Papa Francesco ha spronato i credenti alla comunione spirituale, un atto che però va ben compreso, predisponendo, ora più che mai, il cuore verso Dio. Ecco le 11 preghiere e meditazioni che abbiamo scelto e che possono aiutarvi in questo “incontro”.