A Bergamo fioritura straordinaria della Sacra Spina: lo annuncia il vescovo

«La venerazione della reliquia della Sacra Spina, custodita nella chiesa e dalla comunità parrocchiale di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, si è storicamente alimentata a un particolare segno, chiamato ‘fioritura’, che si verificherebbe in occasione della coincidenza del 25 marzo, solennità dell’Annunciazione di Maria, con la celebrazione del Venerdì Santo. Con grande gioia posso annunciare che il segno si è manifestato».

Così il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha annunciato il “miracolo” della Sacra Spina avvenuto nei giorni scorsi a San Giovanni Bianco, piccolo comune della Val Brembana. Non accadeva dal 1932 e prima ancora dal 1598 (Agensir, 31 marzo).

Quest’anno non c’è stata neppure la coincidenza tra il giorno dell’Annunciazione e il Venerdì Santo (10 aprile). Per cui la fioritura appare ancora più come un segno “non ordinario”.

La storia delle Sacre Spine

Fin dai primi secoli del Cristianesimo venivano venerate le Sacre Spine, provenienti secondo la tradizione dalla corona di spine di Gesù che, venerata a Gerusalemme già nel V secolo e portata da Gerusalemme a Costantinopoli nel 1063, è custodita dal 1239 nella Sainte-Chapelle di Parigi, dopo essere stata ceduta dal re Baldovino II a Luigi IX, re di Francia.

Nel mondo sono state catalogate oltre 700 Sacre Spine, ma la maggior parte non apparterrebbe alla Corona di Cristo, in quanto le spine sarebbero state solo appoggiate su di essa, diventando reliquie da contatto

Il “furto” di Vistallo

La Sacra Spina di San Giovanni Bianco fu donata nel 1495 alla parrocchia omonima da Vistallo Zignoni il quale, balestriere nell’esercito di Francesco Gonzaga, nella battaglia di Fornovo contro il re di Francia Carlo VIII si era impadronito di un reliquiario, dove la spina era custodita e la portò a San Giovanni, suo paese d’origine.

Il miracolo e il furto

Da allora, secondo la tradizione, quando il giorno dell’Annunciazione, 25 marzo, coincide con il venerdì Santo, e la Chiesa ricorda e celebra nello stesso giorno l’inizio e la fine dell’esperienza terrena di Gesù, si verificano sulla Sacra Spina di San Giovanni Bianco fenomeni inspiegabili.

Il prodigio, venne interrotto nel 1598, con il sacrilego furto della Sacra Spina da parte di un ex filatore ed ex galeotto del paese, tal Bernardo Archaino. La reliquia fu ben presto ritrovata, ma da allora il miracolo non ebbe più luogo. Ciò non impedì che il culto della reliquia divenisse quello più sentito dell’intera Val Brembana.

Altri presunti fatti straordinari legati alla Sacra Spina

Lo storico bergamasco Calvi racconta però di presunti fatti straordinari che, durante la visita pastorale pasquale del 1615 a San Giovanni Bianco, il vescovo Emo raccolse dalla Sacra Spina «alcuni fiorellini, portandoseli via in un guanto per sua devozione». Nel 1921, quando il Venerdì Santo cadeva il 25 marzo, alcuni testimoni constatarono la comparsa sulla Sacra Spina di «numerosi fiorellini e di una grossa gemma visibile ad occhio nudo» (Il Giorno, 2016).

La fioritura e la macchia del 1932

Dopo oltre tre secoli tornò anche la fioritura miracolosa accertata dalle autorità ecclesiastiche. Parliamo di quanto avvenuto nella notte di Pasqua: era il 27 Marzo 1932, una data impressa a fuoco nella storia di San Giovanni Bianco e delle migliaia di fedeli della Sacra Spina: l’evento richiamò in Val Brembana più di 200 mila bergamaschi. Oltre alla fioritura, sulla Spina si notarono anche una macchie color vermiglio, di forma piramidale (www.provinciabergamasca.com).

Il 25 marzo 2016

Anche Il 25 marzo 2016, giorno di venerdì santo, sarebbero spuntate delle piccole gemme e la spina si sarebbe colorata di rosso vermiglio, come osservato dalla speciale commissione nominata dal vescovo di Bergamo.

In quell’occasione la commissione ha aperto i sigilli e ha steso il verbale riportando al vescovo che sulla spina «è avvenuto un cambio di colore, particolarmente accentuato sulle gemme presenti nella parte apicale: anch’esse si sono mostrate con un aspetto diverso rispetto alle osservazioni precedenti» (Bergamo News, 29 marzo 2016).

Per la prossima coincidenza bisognava attendere il 2157. Ma così non è stato. E proprio nel 2020, in un momento così delicato per tutto il mondo, si è ripetuta la fioritura.