Conoscete il Santo Bambino di Atocha?

I cristiani in Spagna e in Messico hanno una lunga storia di devozione al Bambino Gesù, creando spesso statue o immagini che ritraggono Cristo nella sua infanzia. Un’immagine di questo tipo viene da Atocha (Spagna), e mostra Gesù bambino vestito con gli abiti tradizionali del pellegrinaggio.

Il Bambin Gesù di Atocha è stato associato al fatto di proteggere i viaggiatori dai pericoli, ma anche a vari altri miracoli. Ad esempio, in Messico si racconta la storia di una donna in prigione che ha pregato il Bambin Gesù per ricevere consolazione. La vicenda è raccontata brevemente nel Novena Booklet:

“Pregò con fede nel cuore il sacro Bambino di Atocha, che la ascoltò con benevolenza e la tirò fuori dalla prigionia. Per tutto il tempo in cui era stata lì non c’era stato nessuno che la difendesse, fino a quando il Santo Bambino di Atocha, vestito da giovane principe, le fece visita in prigione e le diede del pane a nome della propria madre, dicendole che quello stesso pomeriggio sarebbe stata portata davanti al giudice, che l’avrebbe rilasciata”.

Per questa e molte altre ragioni, il Bambino Gesù di Atocha viene invocato in tutto il mondo. Ecco una preghiera popolare al Bambin Gesù da recitare in qualsiasi occasione:

O Bambino Gesù Miracoloso di Atocha,

Effondi il tuo sguardo misericordioso sul mio cuore turbato, incline alla pietà.

Intenerisciti per la mia preghiera e concedimi il favore che imploro ardentemente da Te (menzionare la propria richiesta).

Privami di tutta l’afflizione e la disperazione, di tutte le prove e la sventura da cui sono gravato.

Per la tua Santa Infanzia, inviami la la tua consolazione, il tuo aiuto e la tua grazia.

Fa’ che io possa lodarti, con il Padre e lo Spirito Santo, per sempre. Amen.

O Bambino Divino di Atocha, ascolta la mia peghiera ed esaudisci la mia richiesta!