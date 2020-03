L’Africa, il coronavirus e la ricchezza di chi non ha niente: “Padre, qui tutto è così bello!”

Sono stata in

la scorsa estate, per un progetto nel cuore di Kibera, la Slum più grande dell’Africa. Una delle esperienze più belle e straordinarie della mia vita.

Mi ha disarmato la gente, la grandissima dignità e la fede, nonostante la povertà. E il sorriso dei bambini che hanno conosciuto solo il peggio della vita, e che pure profumano di purezza e gioia di vivere.

Ricordo le parole di una madre, a vivere in condizioni che per noi da questa parte di mondo sembrerebbero impossibili.

Nel fango, in una capanna di lamiera di due metri per tre, con un materasso buttato a terra, con quattro bambini. Uno dei volontari le aveva chiesto: “Come fate a non essere arrabbiati con Dio, per tutto questo?” Lei ha risposto: “Dio? Io rendo grazie a Dio perché Lui e’ quello che mi permette di alzarmi la mattina e andare a lavorare e portare cibo ai miei figli, Lui e’quello che ci fa vivere. Tutto il resto non è opera di Dio, ma dell’uomo”.

E poi penso al coronavirus, ai morti suicidi, in Italia, oltre che ai morti per via del virus. A quella speranza che davanti alla tragedia di questi giorni sta iniziando a vacillare mostrando tutta la sua vulnerabilità.

E penso che se dovesse scoppiare con la stessa violenza in Africa, il virus, in un luogo dove non ci sono neanche i laboratori per testare i positivi, sarebbe un’ecatombe.

Sebbene i numeri siano ancora molto più limitati rispetto all’Italia, ci sono già stati vari casi in Kenya, e il Governo ha preso da vari giorni già alcune misure di contenimento: le scuole sono state chiuse, si e’ ordinato ai vari esercizi commerciali di sospendere l’attività, si sono sospese le celebrazioni liturgiche e si è indetto un lock down non troppo diverso da quello degli altri stati nel mondo.

Mettere in atto queste misure è però estremamente più difficile nelle periferie di Nairobi, dove molta gente non ha casa e vive per strada, e dove chiudere l’attività di vendita al mercato di poche patate anche solo per un solo giorno vorrebbe dire non riuscire a far mangiare i propri figli l’indomani.

Mentre la polizia nelle strade controlla che vengano rispettate le nuove direttive, la risposta più comune della gente è: “Se non moriremo di Coronavirus, moriremo di fame”.

Tutte le Ong si stanno impegnando a fare uno sforzo ancora più grande del normale, e provare ad accogliere donne, bambini e disabili che vivono per strada, per quello che possono, nelle loro strutture, ma chiedono l’aiuto del resto del mondo per far fronte alla situazione.

E tuttavia, c’è una certezza, che permea la cultura africana: che Dio è con noi, vicinissimo. Che è con noi in ginocchio davanti alla nostra sofferenza. E che non ci lascerà mai soli, e che non smetterà mai di amarci.

In Africa, quello che si ha non definisce quello che si è e la gratitudine di essere vivi è talmente grande che rende tutto bellezza, anche quello che sembrerebbe impossibile da definire tale.

In Africa, la ricchezza vera della gente è nell’aversi vicendevolmente. E’ nell’essere qui, in questo momento, e poter godere della vita. Per quanto dura possa essere.

Mi dico che questa è una lezione che dovremmo imparare, soprattutto per “il dopo” Coronavirus, per quando torneremo alle nostre vite, per ricordarci di non tornare anche al nostro individualismo. E in questo momento di prova così grande, penso all’Africa, e alla sua forza, e al suo grandissimo spirito.

Di seguito, riporto le parole di Padre Renato Sesana – per tutti Padre Kizito – un missionario Comboniano che vive a Nairobi dalla fine degli anni ’80, e che insieme alla gente ha fondato nel corso di questi anni scuole, ospedali, case di accoglienza per bambini di strada, e che sta vivendo da dentro, insieme a loro, questo momento così delicato.

Una testimonianza preziosa, perché tutti possiamo imparare da questo bambino, Sammy, a vivere la nostra vita.