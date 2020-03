L’Anima Christi, preghiera perfetta per la Comunione spirituale

Usata in genere come preghiera dopo che ci si è comunicati, l’Anima Christi può anche essere utilizzata come preghiera di Comunione spirituale quando non si può ricevere l’Eucaristia nella Santa Comunione.

Si crede che questa preghiera sia stata scritta nel XIV secolo da Papa Giovanni XXIII, ma la maggior parte della gente la conosce attraverso gli scritti di Sant’Ignazio di Loyola.

È una preghiera splendida, che chiede a Dio di effondere la sua presenza amorevole nella nostra anima.

Anima di Cristo, santificami.

Corpo di Cristo, salvami.

Sangue di Cristo, inebriami.

Acqua del costato di Cristo, lavami.

Passione di Cristo, confortami.

O buon Gesù, esaudiscimi.

Dentro le tue ferite nascondimi.

Non permettere che io

mi separi da te.

Dal nemico maligno difendimi.

Nell’ora della mia morte chiamami.

Comandami di venire a te,

perché con i tuoi Santi io ti lodi.

nei secoli dei secoli.

Amen.