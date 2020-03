Ha salvato 7 bambini dall’annegamento in mare ed è poi morto stremato

Chiclana è una città costiera della provincia di Cadice, in Spagna. Il turismo ha reso la località un noto luogo di villeggiatura. A meno di 100 chilometri da lì si trova Palos de la Frontera, da dove partì la spedizione di Cristoforo Colombo che lo avrebbe portato a scoprire l’America nel 1492.

Lo sguardo all’oceano e il desiderio di arrivare in altre terre ha spinto cinque secoli fa molti avventurieri, ma anche nel XX secolo il cuore di un giovane di Chiclana, Pedro Manuel Salado, si è acceso per la voglia di partire e attraversare l’Atlantico, questa volta per portare Dio ad altre persone.

Pedro Manuel era un ragazzo semplice nato nel 1968. Amava la musica, e fin da piccolo si era coinvolto attivamente nelle attività della parrocchia e della scuola che frequentava.

Faceva parte del coro della chiesa di San Giovanni Battista, poi ha imparato a suonare la chitarra, che suonava alle Messe dell’Hogar de Nazaret. La sua inquietudine spirituale lo ha portato a diventare catechista e a donarsi ogni giorno di più agli altri.

È stato invitato a recarsi a Taizé, e quell’esperienza ha rappresentato uno spartiacque nella sua vita. Lì ha scoperto la sua vocazione missionaria, e nel 1990, a 22 anni, si è consacrato a Dio.

La meravigliosa avventura della sua vita

Le spiagge di Cadice gli sarebbero sembrate da quel momento il porto da cui imbarcarsi per l’avventura più splendida della sua vita, quella di essere missionario in America. Prima, però, voleva la missione anche tra i suoi, in Andalusia, e per questo fino al 1998 ha vissuto nell’Hogar de Nazaret di Córdoba.