Due gesti ribelli di San Francesco d’Assisi che non tutti conoscono

Gesti rivoluzionari, «ribelli», controcorrente. Il ribelle è infatti colui che dice di «no» a sistemi iniqui, perversi, accomodanti. Che rinuncia ai «sì» sporcati dal tornaconto personale o da compromessi che non rispettano le persone.

Padre Enzo Fortunato in “Francesco il ribelle” (edizione Mondadori), racconta San Francesco d’Assisi da una prospettiva diversa dal solito: quella, appunto, del frate “ribelle”, partendo da due episodi.

Il primo episodio

Il primo è quello che racconta Tommaso da Celano di quando «venne dal santo la madre di due frati a chiedere fiduciosamente l’elemosina. Provandone vivo dolore il santo si rivolse al suo vicario, frate Pietro di Cattanio: “Possiamo dare qualcosa in elemosina a nostra madre?”, perché chiamava madre sua e di tutti i frati la madre di qualsiasi religioso. Gli rispose padre Pietro: “In casa non c’è niente che possiamo darle. Abbiamo solo” aggiunse “un Nuovo Testamento, che ci serve per le letture del mattutino, essendo noi senza breviario”».

Il regalo

Gli rispose Francesco: «Da’ alla nostra madre il Nuovo Testamento: lo venda secondo la sua necessità, perché è proprio Lui che ci insegna ad aiutare i poveri. Ritengo per certo che sarà più gradito al Signore l’atto di carità che la lettura». Così fu regalato il libro alla donna e fu alienato per questa santa carità il primo Testamento che ebbe l’Ordine».

Il secondo episodio

L’altro episodio è quello dei ladroni di Montecasale. Vicino a San Sepolcro infatti, come riporta la Compilazione di Assisi, erano nascosti dei ladri che depredavano i passanti, per questo i frati del luogo sostenevano che non era il caso di dargli l’elemosina.

Francesco, giungendo in quel luogo, disse loro: «Andate e procuratevi del buon pane e del buon vino, portateli a loro nei boschi dove sapete che si trovano e chiamateli gridando: “Fratelli briganti, venite da noi: siamo i frati e vi portiamo del buon pane e del buon vino!”. Essi verranno subito da voi. Allora voi stenderete per terra una tovaglia, vi disporrete sopra il pane e il vino, e li servirete con umiltà ed allegria finché abbiamo mangiato. Dopo il pasto annunciate loro le parole del Signore, e alla fine fate loro questa prima richiesta per amor di Dio: che vi promettano di non percuotere nessuno e di non fare del male ad alcuno nella persona. Poiché, se domandate tutte le cose in una sola volta, non vi daranno ascolto; invece, vinti dall’umiltà e carità che dimostrerete loro, ve lo prometteranno. Un altro giorno, grati della buona promessa che vi hanno fatto, procurate di aggiungere al pane e al vino anche uova e cacio, portate tutto a loro e serviteli, finché abbiano mangiato. Dopo il pasto direte loro: “Ma perché state in questi posti a morire di fame e a sopportare tanti disagi, facendo tanto male con il pensiero e le azioni, a causa delle quali perderete le vostre anime se non vi convertirete al Signore?”». […]

La reazione dei briganti

I frati si mossero ed eseguirono ogni cosa secondo le indicazioni del beato Francesco. E i briganti, per la misericordia di Dio e la sua grazia, discesa su di loro, ascoltarono ed eseguirono alla lettera, punto per punto, tutte le richieste che i frati avevano fatto loro.

Il senso di questi due gesti

i gesti esistenziali di Francesco, spiega Padre Enzo, «potrei dire che sono animati da una verità socratica che è anche verità evangelica: “Ogni parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe passare tre porte. Sull’architrave della prima è scritto: “È vera?”. Sulla seconda campeggia la domanda: “È necessaria?”. Sulla terza è scolpita l’ultima richiesta: “È gentile?”».