Ruth, la missionaria colombiana in Africa che lotta contro il coronavirus

“Preghiamo che il virus non arrivi qui. Questa pandemia è davvero minacciosa, soprattutto per i Paesi africani”.

Così diceva qualche tempo fa riferendosi alla pandemia mondiale di coronavirus suor Ruth Mora, che attualmente vive in Etiopia e dirige la comunità Figlie di Maria Ausiliatrice o Salesiane di Don Bosco nella provincia composta da questo Paese, il Sudan e il Sud Sudan (in due di loro negli ultimi giorni sono stati già registrati casi positivi).

La suora colombiana aveva anticipato ad Aleteia che nel caso in cui il virus fosse arrivato in questi tre Paesi la situazione sarebbe stata terribile, perché ci sono pochi ospedali, il personale sanitario è scarso e le condizioni di vita precarie:

“Le infrastrutture sanitarie sono poverissime, e la gente vive accalcata. In questo momento le scuole sono chiuse a livello preventivo, il che significa fame, perché molti dei nostri bambini in Sud Sudan, ad esempio, consumano un unico pasto al giorno, quello che viene offerto loro a scuola”.

La situazione è ancor più critica se si tiene conto del fatto che il paludismo provoca migliaia di vittime ogni anno, e i disinfettanti e gli oggetti per l’igiene personale sono articoli di lusso in questa regione africana. In una situazione simile, la preghiera è la forza delle Salesiane di Don Bosco, che da 35 anni offrono aiuto alla popolazione.

Oltre a pregare costantemente, si preparano come possono, e per questo stanno confezionando mascherine con la comunità della missione più lontana del Sud Sudan, dove negli ultimi giorni si sono verificati scontri armati tra i clan, il che rende ancor più difficile la loro opera umanitaria.

Gentileza

Dalla Colombia in Africa

Suor Ruth Mora è nata nel dipartimento colombiano di Norte de Santander, regione limitrofa tra Colombia e Venezuela, e fin da giovane ha iniziato il suo cammino vocazionale. La sua prima esperienza dopo aver professato i voti è stata in una casa di accoglienza per bambine ad alto rischio, poi è andata a Roma a studiare Scienze dell’Educazione ed è quindi tornata nel suo Paese, dove ha lavorato in un centro di pastorale sociale e in una scuola statale per la formazione delle insegnanti.

La sua missione successiva è stata nella Pastorale Giovanile della sua comunità a Roma, in cui è rimasta per sei anni e da dove ha visitato vari dei 95 Paesi in cui ha sede la sua congregazione. Da lì è passata a lavorare nella comunità di Santa María la Nueva del Darién a Urabá, una zona costiera della Colombia orientale con una forte presenza di narcotrafficanti, paramilitari e contrabbandieri. “È stato un anno spendido, in cui ho visitato le zone rurali, ascoltando e cercando vie con la gente che tornava nella sua terra dopo anni di violenze”, ricorda suor Ruth, che ha anche aiutato le donne vittime della violenza.

Dopo varie esperienze interculturali ha sentito di essere pronta per andare in missione e lo ha manifestato alle sue superiore, che nel 2004 l’hanno mandata in Africa. La sua famiglia l’ha sostenuta perché sapeva che era felice di compiere questo passo, anche se andava lontano: “Dico sempre che la mia famiglia è missionaria con me. Grazie a Dio ho potuto assistere mio papà nella fase finale della sua malattia, e mia madre è ben assistita da mia sorella, il che mi dà la serenità per continuare a lavorare qui, mano nella mano con Maria Santissima”.