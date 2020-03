Lettera di un medico ai Brasiliani: “L’amore vincerà la pandemia della paura”

In un momento di grande incertezza per tutti, i professionisti come medici, infermieri, ricercatori ed esperti in vigilanza sanitaria si guadagnano ancor di più la fiducia delle persone.

Nell’emergenza del coronavirus sono in prima linea, combattendo il nemico invisibile ma letale. Oltre a questo compito fondamentale, devono per quanto possibile orientare, tranquillizzare e confortare la popolazione, ed è proprio questo che ha fatto il medico Roberto Cacciari Filho, della città brasiliana di Catanduva (San Paolo).

Sul suo profilo Facebook, ha pubblicato una lettera di speranza ai Brasiliani che vivono, come il resto del mondo, questo momento angoscioso della pandemia del coronavirus.

Abbiamo voluto riprodurre questo testo perché ci aiuti a riflettere e a cercare un modo per avere speranza in questa sfida.