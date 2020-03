In questa situazione può iniziare una nuova vita

Siamo stati colti di sorpresa all’improvviso. Un virus ci ha posti in isolamento sociale. Se eravamo abituati a una routine di lavoro, mezzi di trasporto pubblici e attività fuori casa, ora siamo quasi obbligati a sospendere tutto temporaneamente e a rimanere a casa.

E allora approfittiamo di questo periodo per riflettere. Vale la pena di pensare ai nostri atteggiamenti e alla nostra vita. Come ci stiamo comportando nei confronti della nostra famiglia? Il lavoro ha monopolizzato talmente il nostro tempo che non riusciamo a convivere con i nostri parenti più prossimi? Stiamo cercando una crescita nella fede e una maggiore vicinanza a Dio?

È sempre bene ricordare che ogni crisi ha una data finale (anche se non la conosciamo). Per questo dobbiamo consolidare la nostra fiducia in Dio. È Lui che ci rafforzerà perché possiamo attraversare questo periodo, attraverso la preghiera e la meditazione della Parola.

Questa crisi presenta anche nuove opportunità. Se non si ha l’abitudine di pregare con la propria famiglia, si può approfittare di questo momento di raccoglimento e iniziare un nuovo cammino di fede accanto ai propri cari. È un momento propizio per rivalutare i propri atteggiamenti.

E questo isolamento sociale può anche essere fonte di nuovi insegnamenti. Ci stiamo prendendo cura della nostra salute (fisica e spirituale)? Possiamo considerare questo periodo come un tempo di raccoglimento, riflessione e conversione, per poter amare di più e volgere il nostro sguardo e la nostra vita a Dio.

Nei periodi di dubbio e incertezza andiamo avanti con Gesù. Quando non abbiamo risposte, Egli ci indicherà il cammino. È nella certezza di essere al fianco di Colui che ha vinto il mondo che speriamo in tempo migliori.

Seguiamo quello che San Paolo ha scritto nella Lettera ai Romani: “Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Romani 12, 12).