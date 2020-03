Se vi dico “Covid-19” pensate solo al Coronavirus?

E se “Covid-19” potesse ispirarci altro che la malattia di cui tutti stanno parlando? Lo suggerisce Pierre Durieux, responsabile delle case Lazare , che propone un’altra traduzione: “Co” come abbreviazione per “Lettera ai Corinzi”, “vi” come “6” in numeri romani (riferimento al capitolo) e 19 come riferimento al versetto*.

Quel che si trova in 1*Co 6,19 è precisamente questo:

Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, e che avete ricevuto da Dio? Voi infatti non appartenete più a voi stessi.

C’è di che riflettere…

COVID 19, c’est pour :

Co = Corona

Vi = Virus

D = Disease

19 = Année de sa découverte CO VI D 19, ça fait aussi penser à

Co : épître aux Corinthiens

VI : chapitre 6

19 : verset 19 pic.twitter.com/3AUvFfHr3J — Pierre Durieux (@PierDurieux) March 25, 2020

*: se qualcuno obiettasse che le lettere ai corinzi sono due e che dunque è arbitrario scegliere la prima anziché la seconda, si risponderà ricordando che la seconda lettera ai Corinzi ha bensì un capitolo sesto, ma quest’ultimo conta solo diciotto versetti.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]