Preghiera di consacrazione ai cuori di Gesù e Maria

Una massiccia convocazione è circolata sulle reti sociali in Spagna e Portogallo per recitare il Rosario e consacrare la Penisola Iberica e le sue isole al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria dal santuario della basilica di Nostra Signora del Rosario a Fatima mercoledì 25 marzo.

Ecco la preghiera recitata in questa occasione:

Cuore di Gesù Cristo, medico delle anime, Figlio amato e volto della misericordia del Padre:

la Chiesa che peregrina sulla Terra in Portogallo e Spagna – Nazioni che sono tue – guarda al tuo costato aperto, che è la sua fonte di salvezza, e ti supplica:

in questa singolare ora di sofferenza assisti la tua Chiesa,

ispira i governanti delle Nazioni,

ascolta i poveri e gli afflitti,

esalta gli umili e gli oppressi,

guarisci i malati e i peccatori,

rialza gli abbattuti e gli scoraggiati,

dona la libertà ai prigionieri

e liberaci dalla pandemia che ci colpisce.

Cuore di Gesù, medico delle anime,

elevato sulla Croce e toccato dalle dita del discepolo nell’intimità del cenacolo,

la Chiesa che peregrina sulla Terra in Portogallo e in Spagna – Nazioni che sono tue – ti contempla

come immagine dell’abbraccio del Padre all’umanità,

quell’abbraccio che nello Spirito dell’Amore

vogliamo darci gli uni agli altri secondo il tuo mandato nella lavanda dei piedi, e ti supplica:

in questo momento singolare di sofferenza proteggi i bambini, gli anziani e i più vulnerabili,

conforta i medici, gli infermieri, i professionisti della salute e i volontari,

rafforza le famiglie e rafforzaci nella cittadinanza e nella solidarietà,

sii la luce dei moribondi, accogli nel tuo regno i defunti,

allontana da noi ogni male e liberaci dalla pandemia che ci colpisce.

Cuore di Gesù, medico delle anime e Figlio di Santa Maria Vergine,

attraverso il Cuore di tua Madre,

a cui si offre la Chiesa che peregrina in Portogallo e in Spagna – Nazione che sono da secoli tue – e in tanti altri Paesi, accetta la consacrazione della tua Chiesa.

Consacrandosi al tuo Sacro Cuore, la Chiesa si offre alla protezione del Cuore Immacolato di Maria,

configurato dalla luce della tua pasqua e qui rivelato a tre bambini come rifugio e cammino che porta al tuo Cuore.

Santa Maria Vergine, Nostra Signora del Rosario di Fatima,

sia la salute degli infermi e il rifugio dei tuoi discepoli nati insieme alla Croce del tuo amore.

Il Cuore Immacolato di Maria, al quale ci offriamo, dica con noi:

In questo singolare momento di sofferenza, accogli quanti periscono,

dà incoraggiamento a chi si consacra a Te e rinnova l’universo e l’umanità.

Amen.