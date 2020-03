Pellegrinaggi virtuali all’epoca del coronavirus

La tradizione cristiana del pellegrinaggio risale almeno al 160 d.C., quando un vescovo di nome Mileto di Sardi, in Asia Minore, si recò in Terra Santa per visitare “il luogo in cui [le cose descritte nella Bibbia] venivano predicate e fatte”.

Ancora oggi, i cristiani intraprendono dei pellegrinaggi per arricchire la propria vita spirituale, una pratica popolare anche tra gli agnostici. Più di 300.000 pellegrini, molti dei quali non si identificano come cristiani, percorrono ogni anno il Cammino di Santiago de Compostela. Sembra che ci sia qualcosa nel fatto di viaggiare in terre staniere sulle orme dei santi e nei luoghi in cui sono accaduti dei miracoli che soddisfa gli aneliti del cuore umano.

In questo periodo di pandemia in cui dobbiamo mantenere il distanziamento sociale non siamo purtroppo liberi di viaggiare, e allora perché non intraprendere un pellegrinaggio spirituale per arricchire il vostro viaggio spirituale in questa Quaresima? Ecco qualche idea!

Il Vaticano: godetevi un tour online gratuito della Cappella Sistina e molto altro!

Shutterstock

La Via Crucis a Gerusalemme: seguite le orme di Cristo lungo la Via Crucis.

© GALI TIBBON / AFP

La cattedrale di Santiago de Compostela, in Spagna: scegliete un tour virtuale dell’ultima tappa del Cammino di Santiago.