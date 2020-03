Coronavirus: il Sacro Cuore di Montmartre chiude per la prima volta nella sua storia

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Per la prima volta nella sua storia, la basilica del Sacro Cuore di Montmartre, a Parigi, chiude le sue porte. “La basilica è innanzitutto un grande santuario, ma è anche uno dei monumenti più visitati di Parigi”, ha ricordato monsignor Leverton, rettore della basilica.

“Seguendo le ultime indicazioni governative e la stretta necessità di isolamento per tutti, questi monumenti sono da questo momento chiusi al pubblico”. La decisione è stata concordata con monsignor Michel Aupetit, arcivescovo di Parigi.

Con l’arrivo della chiusura nel cuore del giubileo che celebra i cent’anni dalla consacrazione, il rettore vede in questa misura “un invito a celebrare in modo diverso questo anniversario”.

In questo periodo di isolamento, la comunità delle Suore Benedettine del Sacro Cuore di Montmartre continua a garantire l’importanza dell’adorazione eucaristica, che non si è mai interrotta dal 1° agosto 1885.

“E quindi, anche se la basilica non può accogliervi, vi proponiamo, fino alla fine dell’isolamento, di unirvi a distanza in comunione di preghiera e di tener conto in particolare delle intenzioni che ci hanno affidato in questo anno giubilare”, ricorda monsignor Laverton.

“Anche quando siamo chiamati all’isolamento, questo grande movimento di comunione nella fede e nella preghiera al di là della distanza ci permette di vivere questa volontà di fraternità, di solidarietà e di servizio”, ha affermato il rettore della basilica.

“Questo tempo di Quaresima vissuto quest’anno in modo tanto particolare sia l’occasione per unirci a Gesù per orientarci al Padre, uniti nella comunione del suo amore, per poter avanzare oltre i timori e i dubbi con più fiducia e pace, più radicati nell’essenziale: Cristo, nostro Salvatore e nostra speranza”.

