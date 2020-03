La tirata d’orecchie del Papa: se non sai perdonare, Dio non ti perdona

«Un cristiano che non è capace di perdonare, deve chiedere molto al Signore che gli dia la grazia di perdonare, perché compromette il proprio perdono da parte di Dio. Se tu non perdoni, rischi di non essere perdonato. E questa è la grandezza di Dio: io ti faccio questo, ma tu fai lo stesso».

Lo afferma Papa Francesco nella sesta puntata del programma ‘Io credo’, andato in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) lunedì 23 marzo. Terzo appuntamento su Tv2000 di Papa Francesco che conclude la trilogia sulla preghiera con il Credo. Il programma è condotto da don Marco Pozza.

I Missionari della Misericordia

«Credo che la Chiesa madre – aggiunge il Papa – con il sacramento della riconciliazione ci dice come lei perdona, è capace di perdonare i peccati. Ci sono i Missionari della Misericordia che hanno la potestà di perdonare tutto ma il problema è quando noi, uomini e donne di chiesa, dobbiamo imitare la Chiesa madre».

Incapaci di perdonare

«Io – prosegue Francesco – sono andato a confessarmi, sono stato perdonato ma poi sono incapace di perdonare, e faccio uno scisma dentro di me: una parte mia che chiede a Dio che mi perdoni, e una parte mia che non sa perdonare. E così comprometto anche il perdono di Dio su di me: perdona i nostri debiti come noi siamo capaci di perdonare gli altri. E’ una condizione, è una doppia».

“Aiutiamo i politici con la preghiera”

Papa Francesco nell’intervista a Tv2000 parla anche della classe politica: «Io prego tanto per i politici perché sono uomini e donne che devono lottare ogni giorno per portare il bene del Paese avanti e hanno tante tentazioni, poveretti…e tanta buona volontà. Io credo che tutti i politici abbiano buona volontà, all’inizio; poi qualcuno può andare sulla strada sbagliata e dobbiamo aiutarli con la preghiera: perché loro devono custodire il Paese, la Nazione, portare avanti la gente, aiutare il popolo che cresca, che sia fecondo, che sia felice, che abbia del lavoro che è la dignità che viene dal lavoro; che possa avere dei figli: pensiamo ai politici, oggi, in alcuni Paesi d’Europa che devono risolvere il problema dell’inferno demografico».

La citazione di Paolo VI

Come lo risolvono? Si domanda il Papa. «E’ una responsabilità grande – risponde lui stesso – che loro sentono, perché è coinvolto il futuro del Paese. Dico questa responsabilità; pensiamo all’educazione, pensiamo alla sanità…tante responsabilità che ha un politico…Noi non possiamo lasciarli soli».

La citazione finale è per Paolo VI: “La politica è la forma più alta della carità’, aiutarli che possano portare questo amore nello sviluppo del proprio popolo, della propria nazione”.